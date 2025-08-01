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    如同科幻電影！美30多年前冷凍胚胎誕生嬰兒 打破世界紀錄

    美國俄亥俄州一對夫婦透過冷凍30多年的胚胎誕生1名男嬰。圖為胚胎學家觀察胚胎。（美聯社）

    美國俄亥俄州一對夫婦透過冷凍30多年的胚胎誕生1名男嬰。圖為胚胎學家觀察胚胎。（美聯社）

    2025/08/01 13:02

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國俄亥俄州夫婦林賽（Lindsey）和皮爾斯（Tim Pierce）以冷凍30多年的胚胎誕生1名男嬰，創下新世界紀錄。對此皮爾斯說，她的家人感覺這一切如同科幻電影。

    根據《BBC》報導，林賽和皮爾斯嘗試生孩子7年無果後，決定收養阿切德 （Archerd） 和她當時的丈夫於1994年透過體外受精產生的胚胎。這對夫婦近日迎來兒子薩迪厄斯（Thaddeus Daniel Pierce），這是迄今為止胚胎冷凍後成功活產的最長時間。先前紀錄保持者是一對雙胞胎，他們胚胎冷凍於1992年，並在2022年出生。

    提供胚待的阿切德最初留有4個胚胎。其中1個是她目前30歲的女兒。雖與丈夫分居，她仍不願丟棄這些胚胎，也不願捐贈用於研究。

    阿切德每年要支付數千美元胚胎儲存費用，直到她找到一家名為「夜燈基督教收養」（Nightlight Christian Adoptions）的胚胎領養機構，該機構有一項雪花（Snowflakes）計畫，阿切德可透過該計畫將胚胎捐贈給她選擇的夫婦，最終阿切德將胚胎提供給林賽和皮爾斯。

    林賽和皮爾斯在田納西州Rejoice Fertility試管嬰兒診所接受手術。診所表示，他們目標是移植所有收到的胚胎，無論其年齡或發育狀況如何。順利得到兒子的皮爾斯表示，她和丈夫沒有打算打破任何紀錄，只是想要1個孩子。

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