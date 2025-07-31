魔貫光殺炮！愛知縣知事扮「比克大魔王」 迎世界Cosplay峰會

為迎接世界Cosplay峰會，日本愛知縣知事大村秀章30日親自扮演《七龍珠》人氣角色比克大魔王。（圖擷自X）

2025/07/31 14:27

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕世界最大規模的Cosplay活動「世界Cosplay峰會」（WCS）將於8月1日至3日在日本愛知縣名古屋市舉行。開幕前夕，出席峰會的10個國家代表30日拜訪愛知縣政府，知事大村秀章竟以日本超人氣漫畫作品《七龍珠》角色「比克大魔王」的造型登場，並擺出必殺技「魔貫光殺炮」姿勢，現場響起熱烈歡呼聲。

據《共同社》報導，來自加拿大和西班牙等10個國家和地區、共20名代表，30日拜訪了愛知縣政府。把臉塗成綠色的「比克大魔王」大村呼籲大家，透過社群媒體積極替活動宣傳，他說：「希望能充分傳遞愛知、名古屋的魅力。」

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20名代表30日還與名古屋市長廣澤一郎會面。打扮成日本超人氣漫畫作品《神劍闖江湖》角色「緋村劍心」的廣澤當天則表示：「讓我們點燃夏日名古屋的氣氛吧。」

「世界Cosplay峰會」將於下月1日至3日舉行，今年已是第23屆。預計將有來自41個國家和地區的代表齊聚名古屋，並舉行「世界COSPLAY冠軍賽」，各路好手將面對面切磋Cosplay裝扮水準和表演完成度。

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