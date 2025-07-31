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    柬埔寨抓到「鴿子間諜」？泰網狂譏笑：現在衛星都能看到洪森家了

    柬埔寨粉專聲稱民眾捕獲帶有GPS定位系統的泰國「鴿子間諜」，引發泰國網友嘲諷想法過時且荒謬。（本報合成，擷取自បាត់ដំបង ប៉ុស្តិ៍/臉書粉專）

    柬埔寨粉專聲稱民眾捕獲帶有GPS定位系統的泰國「鴿子間諜」，引發泰國網友嘲諷想法過時且荒謬。（本報合成，擷取自បាត់ដំបង ប៉ុស្តិ៍/臉書粉專）

    2025/07/31 14:21

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨近日有臉書粉專聲稱捕獲一隻配有「GPS裝置」的泰國信鴿，並質疑其涉入間諜活動，詭異指控隨即遭泰國媒體與網友群起譏諷，成為網路上的熱門笑料。

    擁有近7萬追蹤者的柬埔寨臉書粉專「បាត់ដំបង ប៉ុស្តិ៍ 」今（31）日發文表示，一名柬埔寨民眾近日抓到一隻腳上帶有「THAILAND」字樣腳環的鴿子，懷疑牠是來自泰國的「間諜信鴿」，甚至稱其攜帶GPS裝置，用來收集軍事情報。

    該貼文附有多張鴿子的照片，顯示其腳上配有常見於賽鴿的身份腳環，卻被誤解為間諜設備。泰國知名軍事粉專「Army Military Force - สำรอง」轉發該貼文並嘲諷，「嘿，泰國人，快來看看柬埔寨的無知。他們拿賽鴿的腳環照片，硬要說是泰國軍方派出GPS信鴿監視柬埔寨士兵。」更戲謔表示，「你不知道嗎？現在大家都用通訊衛星了，軍用衛星都能看到洪森（前柬埔寨總理）家的廚房後門」。

    不少泰國網友也留言譏諷，「中國古裝劇看太多？」、「接下來他們會說我們使用了MI6（軍情六處）訓練的貓頭鷹」、「現在是2025年，而不是1942年。」、「我原以為他們的思想停在冷戰時期，現在看來是吳哥王朝。」

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