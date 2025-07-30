黑膠唱片變波浪狀！日本二手店放烈日下慘況曝 網：原來是浴帽呀

近來日本一家二手市場傳出，疑似店員太過年輕，把黑膠唱片放在室外直接曝曬，導致唱片融化變形，畫面嚇壞不少顧客。（圖擷取自@gamsic @推特/社群平台「X」）

2025/07/30 23:22

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著時代演變與科技進步，許多曾風靡一時的事物往往逐漸被新的流行取代，但也會因年輕世代崇尚「復古」，讓泡泡襪、底片相機、黑膠唱片等物品再度回歸流行第一線。不過，日本有家二手店的店員竟把黑膠唱片放在室外直接曝曬，導致唱片融化變形，畫面嚇壞不少顧客。

社群平台「X」名為「ささ木」的日本網友27日發文說，去東京秋葉原連鎖二手商品店HARD OFF（ハードオフ），經過門外的商品架時，看到許多黑膠唱片直接擺在陽光烈日下，唱片嚴重變成波浪狀。原PO趕緊告知店員，然而對方疑似太年輕，不知道如何放置處理。

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畫面曝光後，立即引起許多黑膠唱片迷關注，網友們也店家的放置方式紛紛吐槽說，「哀傷的預感」、「這也太糟糕了」、「音色起伏有勁」、「看起來像達利的作品」、「原來是浴帽呀，我還以為是黑膠唱片呢」、「一個連自己的商品，都無法妥善管理的二手貨商人」、「不知道店長是怎麼想的，他們應該教導店員好好保護店內的商品」、「也許是這一代的年輕人不懂得如何處理黑膠唱片，並把唱片當成CD來展示」。

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