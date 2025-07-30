最強傳說再現！各家日媒插播海嘯 東京電視台「續播節目」網推爆

不少網友注意到，俄羅斯堪察加半島今（30）日上午發生強震，日本東京電視台雖然有以字幕在畫面中通報海嘯資訊，但主畫面仍繼續播放原訂節目。（圖擷取自@harumugikawaii 社群平台「X」）

2025/07/30 21:40

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯堪察加半島今（30）日上午發生強震，日本氣象廳隨即發布海嘯警報，各家新聞媒體也紛紛插播報導相關消息，提醒民眾多加注意。然而，不少網友注意到，日本東京電視台（テレ東）雖然有以字幕在畫面中通報海嘯資訊，但主畫面仍繼續播放原訂節目，一如既往淡定的「做自己」，掀起各界熱烈討論。

綜合日媒報導，俄羅斯堪察加半島東部外海於日本時間上午8點25分（台灣時間7點25分），發生規模8.8強烈地震，其威力引發巨大海嘯，讓氣象廳緊急針對太平洋沿岸等多個地區發布海嘯警報。包括《NHK》與各大民營電視台在內的媒體，也在第一時間全面中斷正在播出的節目，改成播報特別新聞，呼籲民眾盡速避難。

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不過社群平台「X」（前Twitter）名為「しおりん」的日本網友指出，他打開電視收看各家電視台發布的海嘯資訊時，注意到唯有東京電視台，仍繼續播放介紹豪華遊輪的線上購物節目。網友「ゆるふわ怪電波☆埼玉」也表示，與其他電視台嚴肅追蹤海嘯資訊不同，他看到東京電視台在播完線上購物後，開始播放起司烤香菇等美食畫面。

從2名網友分享的畫面顯示，東京電視台僅用字幕，提醒民眾注意海嘯。其他網友對此表示，「平行世界電視台」、「至少有打字卡跑馬燈」、「這才是我們所熟悉的東京電視台」、「如果嚴重到讓東京電視台特別報導，恐怕會是世界末日等級災難」、「在這種時候，東京電視台莫名很強大，也讓人感到安心，不會太過焦慮」。

事實上，這並非6大電視台之一的東京電視台，首度做出獨樹一幟的報導節奏。由於東京電視台長期店臨人手不足、經費緊湊等情況，因此鮮少插播日本國內外的重大新聞，讓不少日本民眾為其冠上「最強都市傳說」，還認為倘若東京電視台中斷節目、播出與其他同業一樣的新聞，代表該事件的嚴重性確實不容小覷。

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