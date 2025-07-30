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    不准死？西班牙小鎮「禁死令」26年 原因曝光了

    西班牙小鎮因墓地飽和，意外催生「禁止死亡」法令。（圖擷取自Google Map街景服務）

    西班牙小鎮因墓地飽和，意外催生「禁止死亡」法令。（圖擷取自Google Map街景服務）

    2025/07/30 20:19

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕西班牙有一座小鎮因墓地空間早已飽和，前市長頒布奇特法令，約束居民禁止在鎮上死亡，如今已持續26年。這條政令雖然荒誕，卻意外引發Z世代關注，讓這座原本寧靜的養生村成為社群熱門旅遊景點。

    根據《紐約郵報》報導，這座位於安達盧西亞（Andalusia）格拉納達省的小鎮蘭哈龍（Lanjarón），早在1999年就由時任市長何塞・魯比歐（Jose Rubio）頒布死亡禁令。他向居民呼籲要盡力保重身體，直到政府能取得適合新墓園的用地。

    時至今日，蘭哈龍依然只有一座墓園，並未擴建。雖然當初這項禁令是出於無奈的臨時對策，但其怪誕性質加上社群媒體傳播，反而讓這座人口僅約4000人的小鎮聲名大噪。小鎮本身擁有豐富礦泉資源，是西班牙知名養生景點，如今也吸引年輕旅客以「不能死的地方」為打卡話題。

    事實上，全球還有其他地方也實施過類似規定。位於挪威斯瓦爾巴群島的隆伊爾城（Longyearbyen）自1950年起便禁止埋葬遺體，因為當地永凍層會讓屍體無法腐化，甚至曾從遺體中發現活性的1917年流感病毒樣本。為了防止疾病再度擴散，當局也祭出「死亡禁令」。

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