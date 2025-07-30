翻車！山東咖啡廳宣傳照「美到像出國」 女子專程造訪見這幕傻眼

山東青島一間咖啡廳號稱「檸檬樹主題海景」，沒想到優美風景只是一幅畫。（本報合成，擷取自小紅書）

2025/07/30 17:49

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著社群行銷成為店家吸客利器，各種「打卡美照」成為吸引目光的第一步。然而，中國山東青島近日就有一間咖啡廳，網友實際到訪後發現，宣傳畫面中的「蔚藍海景與檸檬樹」，竟只是牆上的一幅畫，瞬間引發社群熱議。

中國一名女網友平常喜歡探索不同咖啡廳及店家，她近日在「小紅書」發文控訴，自己看到青島新開一間咖啡廳，在網路上打著「不是義大利，是青島」、「檸檬主題海景」、「好像義大利檸檬小鎮」等名號，畫面中陽光灑落、碧海藍天、還有一棵長滿檸檬的樹，彷彿置身歐洲地中海，讓她興沖沖專程前往。

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沒想到大老遠抵達現場卻傻眼發現，照片中「絕美風景」其實是店內牆面上貼的一張印刷畫，現場根本沒有任何海景或檸檬樹，讓她超級傻眼，無奈直呼：「誰能解釋這種現象？」

貼文曝光後迅速引發網友群嘲，「有沒有找人去弄這間店」、「荒謬到好笑」、「比緬北（詐騙園區）還可怕」、「隔著螢幕都感受到妳的無力感，幸好妳發了，不然我也會去」、「可以打消費者投訴電話了」。

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