為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    翻車！山東咖啡廳宣傳照「美到像出國」 女子專程造訪見這幕傻眼

    山東青島一間咖啡廳號稱「檸檬樹主題海景」，沒想到優美風景只是一幅畫。（本報合成，擷取自小紅書）

    山東青島一間咖啡廳號稱「檸檬樹主題海景」，沒想到優美風景只是一幅畫。（本報合成，擷取自小紅書）

    2025/07/30 17:49

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著社群行銷成為店家吸客利器，各種「打卡美照」成為吸引目光的第一步。然而，中國山東青島近日就有一間咖啡廳，網友實際到訪後發現，宣傳畫面中的「蔚藍海景與檸檬樹」，竟只是牆上的一幅畫，瞬間引發社群熱議。

    中國一名女網友平常喜歡探索不同咖啡廳及店家，她近日在「小紅書」發文控訴，自己看到青島新開一間咖啡廳，在網路上打著「不是義大利，是青島」、「檸檬主題海景」、「好像義大利檸檬小鎮」等名號，畫面中陽光灑落、碧海藍天、還有一棵長滿檸檬的樹，彷彿置身歐洲地中海，讓她興沖沖專程前往。

    沒想到大老遠抵達現場卻傻眼發現，照片中「絕美風景」其實是店內牆面上貼的一張印刷畫，現場根本沒有任何海景或檸檬樹，讓她超級傻眼，無奈直呼：「誰能解釋這種現象？」

    貼文曝光後迅速引發網友群嘲，「有沒有找人去弄這間店」、「荒謬到好笑」、「比緬北（詐騙園區）還可怕」、「隔著螢幕都感受到妳的無力感，幸好妳發了，不然我也會去」、「可以打消費者投訴電話了」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播