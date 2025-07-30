4600年前的潮男王子！ 黃金頭盔竟是「丸子頭」

在伊拉克烏爾皇家墓地出土的「梅斯卡拉姆杜格的頭盔」側面圖，其歷史可追溯至約西元前2600年。（圖擷取自維基百科公領域）

2025/07/30 09:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕考古史上最精美的頭盔之一，竟是一頂模仿古代王子「丸子頭」（man bun）髮型的黃金傑作。根據科學新聞網站《Live Science》報導，這頂名為「梅斯卡拉姆杜格的頭盔」（Meskalamdug's Helmet）的珍貴文物，不僅是世界上已知最古老的頭盔之一，其鬼斧神工的工藝，更為我們揭示了4600年前美索不達米亞王室的時尚與權力。

這頂頭盔於1927年由英國考古學家伍利爵士（Sir Leonard Woolley），在古代蘇美城邦烏爾（Ur）的皇家墓地中發掘出土。它由一整片15K金金箔手工捶打而成，尺寸與真人頭部相當，上面精心雕刻出栩栩如生的波浪狀髮絲、耳朵，以及一個在腦後束起的髮髻。

請繼續往下閱讀...

與這頂頭盔一同出土的，還有雪花石膏瓶、黃金匕首與金碗，其中一只金碗上刻有「梅斯卡拉姆杜格」（Meskalamdug）的名字，意為「良善之地的英雄」。然而，由於這座墓葬的規模與奢華程度不及其他王陵，伍利爵士推斷，墓主可能是一位王子，而非烏爾的國王本人。

這頂頭盔的設計，兼具了美學與實用性。耳朵的部分留有孔洞，以便佩戴者能聽見外界聲音；邊緣的小孔，則用於固定內部的布質襯裡；耳朵下方的孔洞，則可能是用來綁定頤帶的。

這件獨特的文物，與當時普通士兵佩戴的銅盔截然不同，卻與薩爾貢大帝（Sargon the Great）等美索不達米亞統治者的髮型與頭盔極為相似，是統治階級地位的明確象徵。其原作在躲過第一次波斯灣戰爭的浩劫後，現藏於伊拉克的巴格達博物館。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法