為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    4600年前的潮男王子！ 黃金頭盔竟是「丸子頭」

    在伊拉克烏爾皇家墓地出土的「梅斯卡拉姆杜格的頭盔」側面圖，其歷史可追溯至約西元前2600年。（圖擷取自維基百科公領域）

    在伊拉克烏爾皇家墓地出土的「梅斯卡拉姆杜格的頭盔」側面圖，其歷史可追溯至約西元前2600年。（圖擷取自維基百科公領域）

    2025/07/30 09:36

    〔編譯陳成良／綜合報導〕考古史上最精美的頭盔之一，竟是一頂模仿古代王子「丸子頭」（man bun）髮型的黃金傑作。根據科學新聞網站《Live Science》報導，這頂名為「梅斯卡拉姆杜格的頭盔」（Meskalamdug's Helmet）的珍貴文物，不僅是世界上已知最古老的頭盔之一，其鬼斧神工的工藝，更為我們揭示了4600年前美索不達米亞王室的時尚與權力。

    這頂頭盔於1927年由英國考古學家伍利爵士（Sir Leonard Woolley），在古代蘇美城邦烏爾（Ur）的皇家墓地中發掘出土。它由一整片15K金金箔手工捶打而成，尺寸與真人頭部相當，上面精心雕刻出栩栩如生的波浪狀髮絲、耳朵，以及一個在腦後束起的髮髻。

    與這頂頭盔一同出土的，還有雪花石膏瓶、黃金匕首與金碗，其中一只金碗上刻有「梅斯卡拉姆杜格」（Meskalamdug）的名字，意為「良善之地的英雄」。然而，由於這座墓葬的規模與奢華程度不及其他王陵，伍利爵士推斷，墓主可能是一位王子，而非烏爾的國王本人。

    這頂頭盔的設計，兼具了美學與實用性。耳朵的部分留有孔洞，以便佩戴者能聽見外界聲音；邊緣的小孔，則用於固定內部的布質襯裡；耳朵下方的孔洞，則可能是用來綁定頤帶的。

    這件獨特的文物，與當時普通士兵佩戴的銅盔截然不同，卻與薩爾貢大帝（Sargon the Great）等美索不達米亞統治者的髮型與頭盔極為相似，是統治階級地位的明確象徵。其原作在躲過第一次波斯灣戰爭的浩劫後，現藏於伊拉克的巴格達博物館。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播