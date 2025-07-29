日本「這牌」自動筆逾20年才壞掉 耐用程度震撼900萬人次

日本小說家分享，她送給弟弟的一支自動筆，弟弟使用超過20年後，今年正式壽終正寢。（圖擷取自@YumeTsujido 社群平台「X」）

2025/07/29 22:34

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕做工精細又品質良好的產品，一直備受眾多消費者喜愛。一名日本小說家分享，她兒時送給弟弟的一支自動筆，被弟弟使用超過20年後，才在今年正式壽終正寢，超強耐用程度不僅震撼900萬人次，更驚動當年製作這支自動筆的製造商。

名為「辻堂ゆめ」的日本女性小說家，26日在社群平台「X」（原推特）分享自己與弟弟之間的回憶。辻堂ゆめ表示，弟弟日前傳訊息給她，表示某個東西「終於壞掉了」，還附上一張看起來飽經風霜、隨處可見的自動筆照，起初她納悶弟弟為何特地告知她此事，弟弟隨即向解釋，這支自動鉛筆是自己小學3年級時，她送給自己的生日禮物。

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辻堂ゆめ坦言，弟弟就讀小學3年級時，由日本原子筆大廠百樂（PILOT）開發生產的SPARK系列自動筆非常受歡迎，所以在弟弟生日時買來送他，不過自己沒想弟弟會如此珍惜它，甚至還使用它超過20年，也沒想過這支自動筆的品質，居然能讓人使用20年之久。該文一出，立即在網上掀起轟動，並引發大批網友熱烈討論。

網友表示，「這故事讓我莫名感動」、「這支超好用，轉筆重心很穩」、「弟弟如此珍重使用與細心保存，看得出來你們姊弟之間的感情很好」、「這枝筆如果不是因為某些塑膠材質老化，搞不好還能繼續再用下去」、「對於小學生來說，自動筆是一件能讓他們感覺自己像個大人的物品，我想收到它時那種興奮感情，是非常珍貴的回憶」。

隨著貼文在網上發酵，此事也被自動筆的製造商百樂注意到，該公司官方X帳號轉發辻堂ゆめ的貼文，並在內文感謝辻堂ゆめ弟弟從小到大，一直好好使用著他們家製造的自動筆，讓他們感到非常欣慰與感動，也希望他往後繼續支持百樂的文具。另外，百樂透露SPARK系列自動筆目前已停產，目前公司沒有重新生產的計畫。

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