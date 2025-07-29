南韓漢江真的有怪物？釣客影片掀起熱議

南韓釣客在漢江拍到了不明怪物，引發網友熱議。（圖擷自「정담 스토리」YouTube）

2025/07/29 11:19

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓名導奉俊昊2006年上映的知名電影《駭人怪物》，講述漢江出現了一種可怖的生物，劇情中折射了許多韓國社會狀況，沒想到如今真的有釣客在漢江拍到了不明怪物，引發網友熱議。

據《YTN》報導，專門拍攝釣魚過程的南韓YouTuber，近來上傳影片指稱「首爾漢江出現了真正的怪物」，從中可以看到他本月在首爾永登浦區汝矣島國會議事堂停車場附近夜釣時，遭遇了駭人的狀況。

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這名YouTuber起初以為自己釣到了大魚，但緊接著就發現水面下的不明黑影逐漸向他靠近，讓YouTuber驚慌失措地大喊「那是什麼？好可怕」，隨後就放棄釣魚離開了。

YouTuber透露，那道黑影至少有6公尺長，最多可能達到10公尺左右，而且似乎有2隻不明生物在泅泳，這是他釣魚數十年來首次碰到這種狀況。

南韓網友對此紛紛留言討論，有人懷疑可能是多隻水獺一起在水面下游泳，但旋即遭到其他人反駁，直指水獺經常會把頭探出水面，不會像影片中一直潛在水下；還有人認為這或許是寵物鱷魚長太大了被飼主遺棄，1名網友則推測是蟒蛇。

目前尚不清楚水中的不明黑影是什麼生物，南韓漢江2022年也曾發生過目擊怪物出沒的事件，不過後來證實是浮標。

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