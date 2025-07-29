為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    日本古生物史大發現 博物館岩石竟藏2.2億年魚龍

    岡山理科大學教授加藤隆文近距離檢視意外發現魚龍遺骸的化石岩石；右下為魚龍復原圖。（圖：日本岡山理科大學）

    岡山理科大學教授加藤隆文近距離檢視意外發現魚龍遺骸的化石岩石；右下為魚龍復原圖。（圖：日本岡山理科大學）

    2025/07/29 08:41

    〔編譯陳成良／綜合報導〕一塊在日本博物館中被當作普通貝類化石、展出數十年的岩石，近日被揭露竟藏著一具約2.2億年前的「魚龍」（Ichthyosaur）骸骨。根據《SciTechDaily》報導，這項意外發現是日本西部首見的魚龍化石，也創下日本首次出土晚三疊紀「諾利期」（Norian age）魚龍紀錄，為古生物學界投下震撼彈。

    這塊標示為「三角蛤」（Monotis）的化石，長年陳列於岡山縣高梁市的成羽美術館（Nariwa Museum of Art）。2023年7月，岡山理科大學加藤隆文教授在帶領中學生參觀時，與福井縣立恐龍博物館的湯川博和博士近距離觀察，赫然發現其中夾藏骨頭。加藤驚訝直呼：「等等，那是骨頭！」

    為確認這具可疑構造，團隊切下14公分厚的石板，送往福井大學醫學院進行電腦斷層掃描。結果顯示其中含有21塊骨骼碎片，包括肋骨、脊椎與肩胛骨，其沙漏狀椎骨與溝槽狀肋骨等典型特徵，確認為魚龍遺骸。

    美國加州大學戴維斯分校的魚龍專家藻谷亮介博士表示，此次發現極具價值。因為諾利期是魚龍從原始型態向進化型過渡的關鍵階段，但該時期化石稀少。這具標本不僅填補了時間空白，更顯示當時的魚龍可能已能橫越泛大洋（Panthalassic Ocean），具全球遷徙潛力。

    高梁市市長石田芳生對此表示振奮，期盼藉此提升當地知名度。成羽美術館已宣布，暑假將展出這具魚龍化石，向公眾介紹這段深埋地底、塵封億年的自然歷史。加藤教授感性地說：「40年來我習慣從不同角度觀察化石，這是第一次遇上如此驚人的發現。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播