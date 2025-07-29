日本古生物史大發現 博物館岩石竟藏2.2億年魚龍

岡山理科大學教授加藤隆文近距離檢視意外發現魚龍遺骸的化石岩石；右下為魚龍復原圖。（圖：日本岡山理科大學）

2025/07/29 08:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕一塊在日本博物館中被當作普通貝類化石、展出數十年的岩石，近日被揭露竟藏著一具約2.2億年前的「魚龍」（Ichthyosaur）骸骨。根據《SciTechDaily》報導，這項意外發現是日本西部首見的魚龍化石，也創下日本首次出土晚三疊紀「諾利期」（Norian age）魚龍紀錄，為古生物學界投下震撼彈。

這塊標示為「三角蛤」（Monotis）的化石，長年陳列於岡山縣高梁市的成羽美術館（Nariwa Museum of Art）。2023年7月，岡山理科大學加藤隆文教授在帶領中學生參觀時，與福井縣立恐龍博物館的湯川博和博士近距離觀察，赫然發現其中夾藏骨頭。加藤驚訝直呼：「等等，那是骨頭！」

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為確認這具可疑構造，團隊切下14公分厚的石板，送往福井大學醫學院進行電腦斷層掃描。結果顯示其中含有21塊骨骼碎片，包括肋骨、脊椎與肩胛骨，其沙漏狀椎骨與溝槽狀肋骨等典型特徵，確認為魚龍遺骸。

美國加州大學戴維斯分校的魚龍專家藻谷亮介博士表示，此次發現極具價值。因為諾利期是魚龍從原始型態向進化型過渡的關鍵階段，但該時期化石稀少。這具標本不僅填補了時間空白，更顯示當時的魚龍可能已能橫越泛大洋（Panthalassic Ocean），具全球遷徙潛力。

高梁市市長石田芳生對此表示振奮，期盼藉此提升當地知名度。成羽美術館已宣布，暑假將展出這具魚龍化石，向公眾介紹這段深埋地底、塵封億年的自然歷史。加藤教授感性地說：「40年來我習慣從不同角度觀察化石，這是第一次遇上如此驚人的發現。」

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