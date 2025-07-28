日本漫畫家偶然抵達「彩虹的盡頭」 網驚呼︰快挖傳說中寶藏

日本漫畫家分享，他開車外出時，不僅目睹雙彩虹高掛天空，還偶然經過彩虹的盡頭。（圖擷取自@dongurimasako1 社群平台「X」，本報合成）

2025/07/28 23:54

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕可遇不可求、外型繽紛夢幻的彩虹，從古至今流傳著許多傳說故事，像是在愛爾蘭民間傳說中，矮精靈將自己珍貴的寶藏，埋藏在彩虹的盡頭。近來一名日本漫畫家分享，他開車外出時，不僅目睹雙彩虹高掛天空，還偶然經過彩虹的盡頭，超強好運羨煞千萬網友，眾人還紛紛起鬨漫畫家快去挖掘寶藏。

據了解，名為「どんぐり政子」的日本漫畫家25日在社群平台「X」（前Twitter）發文，分享4張自己外出時幸運拍下的奇景。「どんぐり政子」透露，他在開車外出後不久，透過車窗看到有2道彩虹，正懸掛在遠處的天空中，隨著汽車移動，他也越發接近彩虹的位置，甚至還路過「彩虹的盡頭」，讓他驚喜不已，直呼是人生第一次看到。

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夢幻畫面曝光後，吸引1900多萬人次瀏覽朝聖、獲得46萬人按讚，網友們紛紛表示，「鳳王在那裡嗎？」、「愛爾蘭小妖精的黃金」、「我死前也想去那裡一次」、「那裡肯定藏著7個老人！」、「那不是蟲師裡的彩虹蛇嗎？」、「太神奇了！你拍照的時間太完美了！」、「其實彩虹是圓形的，所以遇到地面剛好被切斷而已」。

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