醫師邊動手術「邊玩賓果」 56歲男缺氧死在手術台

醫師手術時竟玩音樂賓果，導致病患無供氧11分鐘死亡。情境照，與本案無關。（法新社）

2025/07/28 20:38

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名婦女痛失摯愛後本以為只是醫療意外，直到某醫師向她透露手術中竟在玩「音樂賓果」，才揭開丈夫猝逝的驚人真相。原來是醫師在開刀時，玩賓果遊戲分心，未及時發現未供氧，導致其丈夫心臟驟停。

根據《Daily Mail》報導，案發地點在美國科羅拉多州隆樹市（Lone Tree），56歲男子巴特．萊特（Bart Writer）去年2月赴當地InSight手術中心接受白內障手術，卻在過程中心跳停止，最終搶救無效身亡。原先妻子克莉絲（Chris）以為是突發狀況，但某日一名醫師主動聯繫她，表示當日手術中2位主治醫師竟在「玩音樂賓果」，她震驚之餘立刻聘請律師追查真相。

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根據筆錄，負責萊特手術的是卡爾．史塔克．強森（Dr. Carl Stark Johnson）與麻醉科醫師麥可．厄本（Dr. Michael Urban），2人皆坦承當日邊手術邊聽手機播歌、玩音樂賓果，藉由70、80年代的歌曲來拼出「BINGO」字母。手術中心內部證詞也揭露，他們經常這樣操作，甚至會關閉監控病人生理狀況的聲響警示裝置。萊特術中長達11分鐘未供氧無人察覺，直到臉色發青才送醫急救，最終死於心臟驟停。

克莉絲表示，丈夫平時身體健康，熱愛登山滑雪，死因讓她百思不得其解。她更悲憤地指出，許多護士證實手術室常將警報聲關閉，當天萊特臉上也蓋著布，沒人看到他皮膚變藍。

強森聲稱自己仰賴麻醉師掌握病況，對警報靜音並不知情，但仍以未公開金額與萊特家屬和解。厄本則透過律師表示不同意強森的說法，並堅持當日作法並無疏失。

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