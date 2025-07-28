真實版動物星球頻道！北海道駕駛目睹「棕熊在國道獵鹿」嚇傻

昨（27）日有駕駛行經北海道羅臼町國道時，目擊一頭體型龐大的棕熊，在車輛來往的馬路上狩獵，先是狠狠撲咬一隻活鹿，等到鹿隻斷氣後把牠拖往路邊。（圖擷取自「HBCニュース 北海道放送」YouTube）

2025/07/28 14:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道近期頻傳熊隻出沒事件，讓當地政府發出警報、增加巡邏次數，嚴防人熊衝突發生。昨（27）日有駕駛行經羅臼町國道時，目擊一頭體型龐大的棕熊，在車輛來往的馬路上狩獵，先是狠狠撲咬一隻活鹿，等到鹿隻斷氣後把牠拖往路邊，目擊駕駛看了當場嚇傻，並急忙通報警方。

綜合日媒報導，這起事件發生在27日上午10點半，地點則在北海道知床半島的羅臼町禮文町國道335號。目睹駕駛回憶，當時有許多車輛行經國道上，結果突然出現一頭體長約1公尺的棕熊，並當場撲向一隻活鹿，從駕駛拍攝的影片顯示，這頭熊咬住鹿隻頸部後，鹿隻不斷發出慘烈的哀號聲，直到鹿隻斷氣才被拖到人行道上。

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受訪駕駛坦言，自己與其他駕駛目睹整個過程，都驚恐不已，紛紛停下車與棕熊保持距離，「當下覺得太危險了，回頭一看才發現，旁邊有小熊出現」，事後警方接獲報案後，立刻派出人員前往現場巡邏警戒，也呼籲當地居民及遊客提高警覺，避免單獨接近山林區域。另據相關單位透露，這頭熊最終被獵人撲殺。

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