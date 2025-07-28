假的！西藏景點合影「藏獒」 竟是「拉布拉多」假扮掀網熱議

中國西藏羊卓雍措湖有拉不拉多犬假扮成藏獒以吸引遊客付費合影。（擷取自微博）

2025/07/28 13:40

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國西藏著名景點「羊卓雍措湖」近日因一場「假藏獒」風波引發熱議。有遊客發現，景區內所謂付費拍照的「藏獒」，竟然是拉布拉多犬偽裝而成，狗狗頭戴毛領圍脖，試圖混淆視聽，消息曝光後引起網友熱烈討論。

綜合中媒報導，一名女子23日上傳影片指出，她在羊卓雍措旅遊時，發現當地一隻「藏獒」疑似是拉布拉多假扮。影片中可見，狗主人在發現有人起疑後，匆忙拍了拍狗脖子上的毛領，還拉了一下牽繩，似乎想掩飾真實身分，但粗糙的偽裝早就被眼尖遊客識破。

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影片曝光後，不少網友調侃，「拉布拉多獒」、「人家叫藏獒，你叫藏好」、「拉布拉多：他們說有薪水領我就來了」、「狗狗：打工還不為了口飯吃 容易嗎我」、「原來我花了一堆錢跑去跟拉布拉多合照」。

不過，也有網友提出更嚴肅的關切。有民眾指出，真正的藏獒具有攻擊性，若在偏遠地區被咬，醫療資源難以即時到位。而從影片中也可見，狗狗長時間坐姿不動，一旦放下前腳，就會被主人打回原位，質疑此舉涉嫌虐待動物。

面對爭議擴大，景區方面緊急做出回應。西藏羊卓雍措景區工作人員25日表示，景區本身並未提供與藏獒合影的官方服務，涉事的拉布拉多是由當地村民自行帶入，不在景區管理範圍內。

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