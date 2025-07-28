狗狗也會衝浪！ 英國「瑪歌」站穩浪頭奪冠超吸睛

在英國多塞特郡舉行的狗狗衝浪錦標賽中，飼主巴恩斯（Carl Barnes）興奮地將愛犬瑪歌（Margo）高高舉起，慶祝他們贏得冠軍的榮耀時刻。（美聯社）

2025/07/28 11:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕誰說狗狗只會追球？在英國，牠們還會乘風破浪！根據美聯社報導，英國狗狗衝浪錦標賽（UK Dog Surfing Championships）於週日（27日）在英格蘭西南部的多塞特郡（Dorset）盛大舉行，數十組人犬搭檔齊聚布蘭克瑟姆

（Branksome）海灘，場面熱鬧又療癒，最終由一隻名為瑪歌（Margo）的惠比特犬與其飼主巴恩斯（Carl Barnes）奪下冠軍。

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這場別開生面的競賽，不僅考驗狗狗的平衡感，更挑戰著飼主與愛犬之間的絕佳默契。比賽採用「利曼式」（Le Mans-style）起跑，參賽者需抱著衝浪板，與身穿救生衣的愛犬一同在沙灘上狂奔，奔向海中後再跳上槳板，奮力划向終點。

從法國鬥牛犬、拉布拉多到可卡犬，各式各樣的「浪犬」選手們在主人的引導下，或坐或站，架式十足地在槳板上馳騁。雖然過程中不時有隊伍翻覆，場面驚險又逗趣，但每位參賽者與愛犬都享受其中，展現了人與動物同心協力的運動家精神。

在激烈的競爭中，惠比特犬瑪歌與飼主巴恩斯展現了完美的協調性與速度，率先衝線。衝過終點後，興奮的巴恩斯在眾人的歡呼聲中，將瑪歌高高舉起，重現了電影《獅子王》中的經典畫面，為這場充滿歡笑的賽事，劃下溫馨的句點。

英國狗狗衝浪大賽參賽者之一的詹金斯（Matt Jenkins）與其愛犬吉吉（Gigi），正同心協力在槳板上奮力划行，展現人犬合作無間的默契。（美聯社）

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