卡通還是演習？泰國河馬「彈跳豬」逃脫暴走 生動過程全網笑翻

泰國動物園舉行動物逃脫演練，園方搞笑使用警用盾牌，避免受到「彈跳豬」的傷害。（擷取自綠山野生動物園/臉書）

2025/07/27 13:32

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國春武里府綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo）近日舉辦年度安全演練，模擬動物脫逃事件的應變處置流程。其中，以該園人氣動物侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）為主角進行演練，不僅動員多個應變單位，也因裝扮可愛及場景生動，引發社群熱議。

綜合泰媒報導，這場演練於本月21日登場，模擬河馬突破展示區圍欄逃出，並攻擊遊客及工作人員的緊急情境。園方安排一名工作人員穿上河馬布偶裝扮演「彈跳豬」，展現從脫逃、攻擊、逃逸到遭麻醉捕捉的全過程。演練中還使用假血漿，模擬受傷現場與緊急醫療應對，場面逼真。

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演練流程包含接獲通報後的現場封鎖、指揮調度、傷患急救、動物控制及事後復原等環節。過程中由獸醫團隊施打麻醉針，確認「彈跳豬」無害後將其抬回展示區。儘管全程為演練，但因布偶扮相逗趣，仍引來不少笑聲。

動物園園長喬德喬伊（Narongwit Chodchoi）指出，這次演習是園區2025年度安全規劃的一部分，目的是提升工作人員處理突發狀況的反應能力，同時向外界展現園方對動物與遊客安全的重視。

這場演練畫面隨後在網路上廣泛流傳，引發大批網友關注，紛紛留言表示「像是現場版寶可夢」、「這是喜劇還是演練？」、「該拍成迷你影集登上Netflix」。

動物園工作人員穿上彈跳豬造型的布偶裝，模樣相當可愛。（擷取自綠山野生動物園/臉書）

獸醫發射麻醉針，假「彈跳豬」也十分配合地躺在地上。（擷取自綠山野生動物園/臉書）

最後假彈跳豬被搬上擔架，由救護車載走。（擷取自綠山野生動物園/臉書）

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