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    握四叉青銅矛高大武士出土 亞塞拜然現3800年古墓藏神秘「亡者食物」

    亞塞拜然考古學家在墳丘式古墓中發現一具高達約200公分的男性遺骸，懷中緊握四叉青銅矛，身旁並列陶壺與骨器，顯示其可能為青銅時代的軍事首領。（圖：亞塞拜然文化部）

    亞塞拜然考古學家在墳丘式古墓中發現一具高達約200公分的男性遺骸，懷中緊握四叉青銅矛，身旁並列陶壺與骨器，顯示其可能為青銅時代的軍事首領。（圖：亞塞拜然文化部）

    2025/07/27 16:00

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國科學網站《Live Science》報導，亞塞拜然在接近喬治亞與亞美尼亞邊界的傑蘭喬爾平原（Ceyranchol）發現一座距今約3800年的墳丘式古墓（kurgan），墓主為身高逾2公尺的男性，懷中緊握罕見四叉青銅矛，陪葬品包含煮熟肉骨、玻璃珠與黑曜石器，疑為青銅時代軍事首領。

    墓室設於凱希克奇達歷史文化保護區（Keshikchidagh），內部分三區：一處安放遺骸與武器，一處存放陶器，另一處則空無一物。文化部指出，墓室格局可能反映對來世空間的階層化想像，顯示當時已有初步宗教或宇宙觀。

    考古團隊在死者腳踝發現青銅飾品，身側並排列12件陶壺，多數內含已煮熟動物骨，疑為陪伴亡者赴來世享用的食物。武器與食物並列，顯示此人同時具備戰士與貴族身分。

    《Live Science》指出，該四叉矛為當地極罕見出土類型，形制獨特，可能為領袖階級專用武器。從矛形與隨葬品豐富度研判，墓主生前或為軍事統領，兼具象徵與實質地位。

    此次發掘由亞塞拜然國家科學院考古與人類學研究所納賈福夫（Shamil Najafov）領導，為該保護區近年最重要發現之一。近5年已有逾2000人參與發掘，揭示多座青銅至鐵器時代墓葬。

    亞塞拜然自古為歐亞文化交匯要衝，這類武士與武器合葬案例，為研究青銅時代戰士階層與宗教觀提供關鍵線索，具高度學術與歷史價值。

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