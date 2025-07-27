布拉格動物園最暖騙局 操偶育雛只為禿鷲寶寶的未來

布拉格動物園的管理員，正使用一個模仿成年鳥類的手偶，餵食一隻新生雛鳥。（美聯社）

2025/07/27 12:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕為了拯救一隻被父母遺棄的新生雛鳥，捷克布拉格動物園的管理員們，變身成了溫柔的操偶師。根據美聯社報導，一隻3週前孵化的小黃頭美洲鷲（lesser yellow-headed vulture）寶寶，正由一個模仿其父母外觀的特製手偶，進行人工餵養。

鳥類管理員維德爾（Antonín Vaidl）解釋，當他們發現鳥巢中的假蛋消失時，就意識到這對父母並未準備好迎接牠們的兩個孩子，儘管牠們在過去兩年都有成功的育雛經驗。為了雛鳥的未來，團隊毅然決定介入。

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這項看似奇特的育幼方式，背後有著深刻的科學考量。維德爾指出，使用手偶是為了確保這隻雛鳥未來能夠正常繁殖。如果牠在幼年時期習慣了與人類互動，產生「銘印效應」（imprinting），長大後將無法辨識同類，進而失去繁殖能力。

他補充，這個手偶不必是成年禿鷲的完美複製品，因為雛鳥主要透過特定信號來辨識父母，例如其無毛頭頸部上淡橘色的斑紋。只要手偶具備這些關鍵特徵，就能成功誘導雛鳥進食。

布拉格動物園是歐洲僅有的3家成功繁殖小黃頭美洲鷲的動物園之一。過去，他們已成功運用此「戲偶育雛法」，拯救了極度瀕危的爪哇綠鵲（Javan green magpie）與兩隻犀鳥寶寶。維德爾表示：「這個方法一直很有效，我們將密切觀察這隻小禿鷲的成長情況。」

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