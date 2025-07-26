馬牙人降臨？ 日本超ㄎㄧㄤ「牙齒娃娃」爆紅

日本網友參加活動看到一個像是結合人類牙齒與半人馬特徵的娃娃，神奇外型吸網友熱議。（圖擷取自@403_tshr 社群平台「X」）

2025/07/26 22:46

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藝術的表現有很多面向，有些創作者喜愛跳出常識框架，製作令人莞爾一笑的趣味作品。社群平台「X」名為「シオミ」的日本網友今（26）日參加活動時，目睹一個像是結合人類牙齒與半人馬特徵的娃娃，神奇外型po網，立即吸起眾人熱烈討論。

「シオミ」指出，他參觀日本VketReal活動，在一個攤位上看到一隻外型奇特、為設計者以「牙齒」來的怪物娃娃。從照片顯示，這隻怪物雖然酷似希臘神話中的「半人馬」（デンタウロス、Centaurus），然而它的上半身是牙齒、下半身也是牙齒，還面露一臉不悅的神情，右手上還拿著一根錘子，整體造型看起來既古怪又有趣。

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po文吸引各國網友熱論，紛紛留下各種推測，「馬牙人」、「大齒馬」、「牙力馬斯內」、「這明明就是智齒橫生」、「算是一種賽馬娘嗎？」、「弱點絕對是酸性物質」「時不時的敲痛你的神經」、「這牙齒回來找牙醫復仇了」、「智齒，這貨絕對是智齒！」、「根據醫生的形容，這是我的智齒」、「它出生的目的應該是攻擊牙醫診所」。

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