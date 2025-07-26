為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    馬牙人降臨？ 日本超ㄎㄧㄤ「牙齒娃娃」爆紅

    日本網友參加活動看到一個像是結合人類牙齒與半人馬特徵的娃娃，神奇外型吸網友熱議。（圖擷取自@403_tshr 社群平台「X」）

    日本網友參加活動看到一個像是結合人類牙齒與半人馬特徵的娃娃，神奇外型吸網友熱議。（圖擷取自@403_tshr 社群平台「X」）

    2025/07/26 22:46

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕藝術的表現有很多面向，有些創作者喜愛跳出常識框架，製作令人莞爾一笑的趣味作品。社群平台「X」名為「シオミ」的日本網友今（26）日參加活動時，目睹一個像是結合人類牙齒與半人馬特徵的娃娃，神奇外型po網，立即吸起眾人熱烈討論。

    「シオミ」指出，他參觀日本VketReal活動，在一個攤位上看到一隻外型奇特、為設計者以「牙齒」來的怪物娃娃。從照片顯示，這隻怪物雖然酷似希臘神話中的「半人馬」（デンタウロス、Centaurus），然而它的上半身是牙齒、下半身也是牙齒，還面露一臉不悅的神情，右手上還拿著一根錘子，整體造型看起來既古怪又有趣。

    po文吸引各國網友熱論，紛紛留下各種推測，「馬牙人」、「大齒馬」、「牙力馬斯內」、「這明明就是智齒橫生」、「算是一種賽馬娘嗎？」、「弱點絕對是酸性物質」「時不時的敲痛你的神經」、「這牙齒回來找牙醫復仇了」、「智齒，這貨絕對是智齒！」、「根據醫生的形容，這是我的智齒」、「它出生的目的應該是攻擊牙醫診所」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播