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    印度「神鬼大使」落網 租民宅開「假使館」詐財

    從偽造的外交車牌、多國國璽到與世界領袖的合成照片，這名印度騙徒精心打造了一個虛假的外交世界，企圖以假亂真。（美聯社）

    從偽造的外交車牌、多國國璽到與世界領袖的合成照片，這名印度騙徒精心打造了一個虛假的外交世界，企圖以假亂真。（美聯社）

    2025/07/26 16:08

    〔編譯陳成良／綜合報導〕印度警方近日破獲一樁離奇的詐騙案，一名男子竟在首都新德里附近，租用民宅開設了一間「假大使館」。根據美聯社報導，這名男子不僅冒充大使身分，更利用偽造的外交車牌與各國國璽，向民眾詐騙金錢。

    印度北方邦（Uttar Pradesh）的資深警官古勒（Sushil Ghule）指出，47歲的嫌犯哈什瓦爾丹・賈恩（Harshvardhan Jain），涉嫌以提供海外工作機會為幌子，向受害者詐取錢財。他對外宣稱自己是「塞波加公國」（Seborga）或「威斯塔克迪卡大公國」（Westarctica）等微型國家的顧問或大使。

    警方在賈恩租用的「假使館」中，搜出了多張他與世界各國領袖的偽造合照，以及印度外交部與近36個國家的假國璽。現場還查獲了掛有偽造外交車牌的4輛汽車，以及約450萬印度盧比（約新台幣168萬元）的現金與其他外幣。

    這處被佈置得像模像樣的假使館，掛滿了多國國旗，企圖以假亂真。古勒警官表示，賈恩除了面臨偽造、冒充身分等指控外，還被懷疑透過海外的空殼公司進行非法洗錢。

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