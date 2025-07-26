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    殯儀館鬧黑色烏龍！美退伍軍人過世 家屬領遺失物赫見他「大腦」

    美國賓州一對父母日前控訴兩家殯儀館疏失，兩間殯儀館因為溝通失誤，竟將他們已故兒子的腦部裝入未標示的盒子中。棺材示意圖。（路透）

    美國賓州一對父母日前控訴兩家殯儀館疏失，兩間殯儀館因為溝通失誤，竟將他們已故兒子的腦部裝入未標示的盒子中。棺材示意圖。（路透）

    2025/07/26 15:08

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國賓州一對父母日前控訴兩家殯儀館疏失，兩間殯儀館因為溝通失誤，竟將他們已故兒子的腦部裝入未標示的盒子中，當作遺失物交還，導致盒內液體滲漏到父親車內並散發惡臭，父親搬動時雙手甚至沾滿腦組織，讓這對父母又痛心又生氣。

    根據《衛報》報導，生前是美國海軍陸戰隊退伍軍人，後於喬治亞州從事學校財務工作的加靈頓（Timothy Garlington）2023年過世，家屬將其遺體從喬州殯儀館運到了賓州的殯儀館，並在該殯儀館領回兒子遺物，其中包括一個白色紙箱，內有一個沒有標籤的紅色盒子。

    父親巴特勒（Lawrence Butler）表示，當初妻子試圖打開紅盒子未果，數日後紅盒在車內開始發臭並滲出液體，父親拾起時液體覆蓋雙手，後經律師確認液體為腦組織。家屬聯絡喬州殯儀館才得知，盒內為兒子的大腦，殯儀館承認運送中途出錯。

    律師表示，殯儀業標準是腦部若須分離，必須用標示明確、密封包裝運送，兩家殯儀館明顯疏失，導致家屬遭受嚴重情感創傷。

    目前兩家殯儀館互相推責，當地監管機關已介入調查。家屬對此事件表示痛心，希望透過訴訟獲得公義，並呼籲業界改進避免類似慘劇再發生。

    加靈頓已安葬於華盛頓十字國家公墓，巴特勒表示，他會把那台汽車處裡掉，他表示：「我實在無法接受兒子遺體曾經在那輛車裡。」

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