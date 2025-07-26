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    消失20年牠回來了！全球最小蛇類現身巴貝多

    全球最小的蛇類「巴貝多穿線蛇」（Tetracheilostoma carlae），成體最長僅約10公分，身形纖細如線。（美聯社）

    全球最小的蛇類「巴貝多穿線蛇」（Tetracheilostoma carlae），成體最長僅約10公分，身形纖細如線。（美聯社）

    2025/07/26 12:26

    〔編譯陳成良／綜合報導〕消失近20年、被視為可能已滅絕的全球最小蛇類「巴貝多穿線蛇」（Barbados threadsnake），終於再度被發現。根據美聯社報導，這項由國際保育組織「Re:wild」與巴貝多環境部合作的重大發現，為當地脆弱的生態保育帶來一線曙光。

    發現者是巴貝多環境部的專案官員康納・布雷茲（Connor Blades），在經歷了1整年的搜尋後，終於在一處小森林的石頭下，找到了這種身形纖細、能舒適地棲身於一枚硬幣上的小蛇。由於肉眼難以辨識，他將樣本帶回實驗室，在顯微鏡下憑藉其身體上淡黃色的背線等特徵，確認這項令人振奮的發現。

    巴貝多穿線蛇是一種盲蛇，生活於地下，以白蟻和螞蟻為食，一次只產下一枚細長的卵，成體最長僅約10公分。牠們行蹤極為隱密，即使存在於調查區域，也未必能被發現。

    這項物種最初由美國天普大學（Temple University）教授赫奇斯（S. Blair Hedges）於2008年正式鑑定並命名。赫奇斯指出，巴貝多是加勒比海地區原始森林保留最少的島嶼之一，許多特有種如巴貝多競蛇、巴貝多石龍子等皆已滅絕。科學家們希望，這次穿線蛇的「失而復得」，能喚起大眾對保護巴貝多僅存棲息地的重視。

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