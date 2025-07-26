史上最驚悚考古發現 85萬年前幼童竟是「盤中飧」

出土於西班牙格蘭多利納洞穴的幼童頸椎骨，年齡約2至5歲，骨面可見多處切割痕跡，為「先驅人」同類相食行為提供明確證據。（圖：Maria D. Guillén／IPHES-CERCA）

2025/07/26 10:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕考古學家在西班牙發現一塊85萬年前幼童的頸骨，骨頭上帶有明顯切割痕跡，顯示這名年僅2至5歲的孩子不但遭到斬首，還淪為人類親族的食物。根據科學網站《Live Science》報導，這是歐洲目前最早、也最明確的人類食人行為證據之一，震驚學界。

格蘭多利納洞穴（Gran Dolina cave）挖掘計畫的聯合主持人薩拉迪（Palmira Saladié）在聲明中指出：「這個案例特別驚人，不僅因為受害者的年齡，更在於切割痕跡的精準度。這直接證明了這名幼童像其他獵物一樣被處理。」

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研究團隊7月在該洞穴的TD6層位中，共發掘出10具骸骨，其年代經測定介於85萬至78萬年前。這些骸骨全都屬於「先驅人」（Homo antecessor），這是一種已滅絕的古老人種，也是歐洲目前發現的最古老的人類親族，但其在人類演化樹上的確切位置仍有爭議。

過去30年的發掘工作已表明，同類相食在格蘭多利納洞穴並非偶發事件。薩拉迪指出，洞穴中約有30%的人類骨骸帶有切割痕跡，甚至還發現了人類的咬痕，這是證明屍體確實被食用的最可靠證據。研究人員認為，「先驅人」將同類當作食物來源，甚至可能是控制領地的一種手段。

薩拉迪總結，這些一再重複的發現，不僅記錄了這種食人行為的連續性，更讓學界對近百萬年前遠古人種的生活、死亡與對待同類的方式，有了全新的理解。

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