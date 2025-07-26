為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    史上最驚悚考古發現 85萬年前幼童竟是「盤中飧」

    出土於西班牙格蘭多利納洞穴的幼童頸椎骨，年齡約2至5歲，骨面可見多處切割痕跡，為「先驅人」同類相食行為提供明確證據。（圖：Maria D. Guillén／IPHES-CERCA）

    出土於西班牙格蘭多利納洞穴的幼童頸椎骨，年齡約2至5歲，骨面可見多處切割痕跡，為「先驅人」同類相食行為提供明確證據。（圖：Maria D. Guillén／IPHES-CERCA）

    2025/07/26 10:06

    〔編譯陳成良／綜合報導〕考古學家在西班牙發現一塊85萬年前幼童的頸骨，骨頭上帶有明顯切割痕跡，顯示這名年僅2至5歲的孩子不但遭到斬首，還淪為人類親族的食物。根據科學網站《Live Science》報導，這是歐洲目前最早、也最明確的人類食人行為證據之一，震驚學界。

    格蘭多利納洞穴（Gran Dolina cave）挖掘計畫的聯合主持人薩拉迪（Palmira Saladié）在聲明中指出：「這個案例特別驚人，不僅因為受害者的年齡，更在於切割痕跡的精準度。這直接證明了這名幼童像其他獵物一樣被處理。」

    研究團隊7月在該洞穴的TD6層位中，共發掘出10具骸骨，其年代經測定介於85萬至78萬年前。這些骸骨全都屬於「先驅人」（Homo antecessor），這是一種已滅絕的古老人種，也是歐洲目前發現的最古老的人類親族，但其在人類演化樹上的確切位置仍有爭議。

    過去30年的發掘工作已表明，同類相食在格蘭多利納洞穴並非偶發事件。薩拉迪指出，洞穴中約有30%的人類骨骸帶有切割痕跡，甚至還發現了人類的咬痕，這是證明屍體確實被食用的最可靠證據。研究人員認為，「先驅人」將同類當作食物來源，甚至可能是控制領地的一種手段。

    薩拉迪總結，這些一再重複的發現，不僅記錄了這種食人行為的連續性，更讓學界對近百萬年前遠古人種的生活、死亡與對待同類的方式，有了全新的理解。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播