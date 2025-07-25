美21週早產兒滿1歲了 金氏世界紀錄認證「最早出生的嬰兒」

美國愛荷華州一名早產男嬰基恩（Nash Keen）於2024年7月5日出生，這個月滿1歲時獲金氏世界紀錄認證「最早出生的嬰兒」。（美聯社）

2025/07/25 15:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國愛荷華州一名早產男嬰基恩（Nash Keen）於2024年7月5日出生時，僅在媽媽肚子裡21週、體重僅285公克（10盎司），如今奇蹟般撐過第1年，不僅健康成長，這個月滿1歲時獲金氏世界紀錄認證「最早出生的嬰兒」。

綜合外媒報導，金氏世界紀錄官網23日發布聲明，基恩（Nash Keen）出生時僅重約285克、身長24公分，比預產期提早133天，出生後在愛荷華大學附設史戴德家庭兒童醫院的加護病房待近半年，於2025年1月才出院返家。

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基恩的母親莫莉（Mollie Keen）在懷孕20週產檢時發現已開指2公分，幾天後即早產，雖然醫師坦言存活機率極低，夫妻倆仍決定給孩子一線生機，醫療團隊也全力搶救。新生兒科醫師史丹佛（Amy Stanford）說，「雖然基恩在早期面臨許多嚴峻的挑戰，但他展現非凡的韌性。在最初幾週狀況極其脆弱後，他開始穩定進展，這真是令人難忘。」

雖然基恩現在仍須依賴氧氣輔助與鼻胃管餵食，並配戴助聽器，但已能嘗試站立、開始接受發展療育，進步神速。醫師表示，他的案例未來將有助於極早產兒的臨床照護參考。

莫莉坦言，「一年前，我們連基恩的未來是否存在都無法確定，現在卻在慶祝他的週歲生日，這是場勝利，也是希望的象徵。」

金氏世界紀錄官網提及，基恩的紀錄只比之前最早產的嬰兒多出1天，米斯（Curtis Zy-Keith Means）於2020年7月5日在阿拉巴馬大學伯明翰醫院出生，母親是巴特勒（Michelle Butler ），懷孕21週1天，即148天，比預產期提早132天。

美國愛荷華州一名早產男嬰基恩（Nash Keen）於2024年7月5日出生，這個月滿1歲。（圖擷自金氏世界紀錄官網）

美國愛荷華州一名早產男嬰基恩於2024年7月5日出生時體重僅285公克（10盎司）。（美聯社）

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