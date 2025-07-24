悚！搭雲霄飛車讓2歲兒坐腿上甩飛 老爸竟心急跳車
父親跳車救子也骨折，一起被送醫搶救。（圖擷取自X@EmiWigman）
吳裕堯／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕烏拉圭首都遊樂園傳出墜軌事故，2歲男童未繫安全裝置拋飛重傷，爸爸跳車救兒也骨折送醫。
根據《每日郵報》報導，事發地點是烏拉圭（Uruguay）首都蒙特維多（Montevideo）的Parque Rodó遊樂園，67歲男子上週六帶著年僅2歲的兒子搭乘名為「蘋果蟲（Gusano Manzana）」的雲霄飛車時，讓孩子坐在自己大腿上，結果列車過彎時，孩子竟從車上甩飛墜落，頭部重創。
請繼續往下閱讀...
影片顯示，父親起身查看，竟心急跳車，不久整列車被喊停，有目擊者驚呼「有人掉下去了」，還有人大喊「快停下，小孩摔下去了！」當時恰巧休假男護理師亞歷杭德羅．蒙特羅（Alejandro Montero）也在場，目睹整起意外後第一時間上前救援。
蒙特羅受訪時說，他趕到現場時見父子倒地，其中，父親試圖爬起來但失敗，他依專業立即將對方固定。
父子倆送醫，男童顱骨骨折，仍住院觀察中；父親則多處骨折，已接受手術。檢方指出，兒子恢復狀況良好，有望幾日內出院。
對此，遊樂園工作人員透露，事前曾提醒父親不能讓小孩坐膝上，疑似列車啟動後才偷放上去。他也坦言，雲霄飛車沒有緊急煞車系統，啟動後就無法暫停。雲霄飛車已市政府勒令停駛，配合調查中。
#VIRALES Así fue el accidente en el Gusano Manzana del Parque Rodó que terminó con un niño en CTI.— Emiliano Wigman （@EmiWigman） July 23, 2025
El video grabado desde arriba de la atracción mecánica muestra que el padre llevaba al menor a upa, pese a la prohibición.
⚠️ CONTENIDO SENSIBLE pic.twitter.com/H1z20FTEQS