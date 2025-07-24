悚！搭雲霄飛車讓2歲兒坐腿上甩飛 老爸竟心急跳車

父親跳車救子也骨折，一起被送醫搶救。（圖擷取自X@EmiWigman）

2025/07/24 17:18

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏拉圭首都遊樂園傳出墜軌事故，2歲男童未繫安全裝置拋飛重傷，爸爸跳車救兒也骨折送醫。

根據《每日郵報》報導，事發地點是烏拉圭（Uruguay）首都蒙特維多（Montevideo）的Parque Rodó遊樂園，67歲男子上週六帶著年僅2歲的兒子搭乘名為「蘋果蟲（Gusano Manzana）」的雲霄飛車時，讓孩子坐在自己大腿上，結果列車過彎時，孩子竟從車上甩飛墜落，頭部重創。

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影片顯示，父親起身查看，竟心急跳車，不久整列車被喊停，有目擊者驚呼「有人掉下去了」，還有人大喊「快停下，小孩摔下去了！」當時恰巧休假男護理師亞歷杭德羅．蒙特羅（Alejandro Montero）也在場，目睹整起意外後第一時間上前救援。

蒙特羅受訪時說，他趕到現場時見父子倒地，其中，父親試圖爬起來但失敗，他依專業立即將對方固定。

父子倆送醫，男童顱骨骨折，仍住院觀察中；父親則多處骨折，已接受手術。檢方指出，兒子恢復狀況良好，有望幾日內出院。

對此，遊樂園工作人員透露，事前曾提醒父親不能讓小孩坐膝上，疑似列車啟動後才偷放上去。他也坦言，雲霄飛車沒有緊急煞車系統，啟動後就無法暫停。雲霄飛車已市政府勒令停駛，配合調查中。

#VIRALES Así fue el accidente en el Gusano Manzana del Parque Rodó que terminó con un niño en CTI.



El video grabado desde arriba de la atracción mecánica muestra que el padre llevaba al menor a upa, pese a la prohibición.



⚠️ CONTENIDO SENSIBLE pic.twitter.com/H1z20FTEQS — Emiliano Wigman （@EmiWigman） July 23, 2025

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