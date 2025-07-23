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    台東連續暴雨終於放晴 機車擺放多日竟長出蕨類

    機車座墊前端長出蕨類，民眾認為，這證明台東近期真的是雨下得太多。（民眾提供）

    機車座墊前端長出蕨類，民眾認為，這證明台東近期真的是雨下得太多。（民眾提供）

    2025/07/23 13:47

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東在多日的暴雨後，許多民眾將家中衣物、被褥放置屋外曝曬，台東民眾表示，家裡都快「潮出水」。但有民眾發現，甚至有機車座墊都長出蕨類。

    眼尖的民眾發現，有機車停放在自家附近的超商門口多日、每天淋雨，赫然發現座墊前端居然冒出一點綠，再隔不久查看竟發現長出蕨類。

    民眾表示，這反應出生命力量的驚奇，推測這株蕨類早在1、2個月前即已根植於座墊，但近來先是丹娜絲颱風，後又有颱風外圍環流影響，連續大晴天的日子根本無幾，這才塑造出蕨類良好的生活環境。

    民眾表示，自己種鹿角蕨根本活不了太久，座墊長蕨根本是「無心養蕨」，卻長得欣欣向榮「打算開始佛性養蕨，一切看天」。

    也有民眾認為，這麼一株植物長在機車座墊的前端，難道騎車不會覺得很奇怪嗎？也推測車主可能放置多時才未能發現並拔除，「莫非要它長得更茂密、騎車才能一路招搖？」

    機車座墊前端長出蕨類，民眾認為，這證明台東近期真的是雨下得太多。（民眾提供）

    機車座墊前端長出蕨類，民眾認為，這證明台東近期真的是雨下得太多。（民眾提供）

    機車座墊前端長出蕨類，民眾認為，這證明台東近期真的是雨下得太多。（民眾提供）

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