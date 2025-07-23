為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    動物界「躺平」冠軍！科學家追蹤洞螈7年 竟發現牠一動也不動

    洞螈是歐洲巴爾幹半島洞穴水域特有的盲眼蠑螈，因極度慵懶與幾近靜止的行為而聞名。圖為1隻罕見活動中的洞螈，攝於斯洛維尼亞的野湖（Wild Lake），該地為其天然棲息地之一。（圖擷取自Arne Hodalič／Wikimedia Commons，CC BY-SA 3.0）

    洞螈是歐洲巴爾幹半島洞穴水域特有的盲眼蠑螈，因極度慵懶與幾近靜止的行為而聞名。圖為1隻罕見活動中的洞螈，攝於斯洛維尼亞的野湖（Wild Lake），該地為其天然棲息地之一。（圖擷取自Arne Hodalič／Wikimedia Commons，CC BY-SA 3.0）

    2025/07/23 11:53

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據2020年發表於《動物學期刊》（Journal of Zoology）的1項長期追蹤研究，科學家揭露了地球上最「懶惰」的生物之一：1隻洞螈（olm）在長達2569天，也就是整整7年的時間裡，竟然連一寸都沒有移動過。

    根據科學網站《IFLScience》報導，洞螈是1種僅存於歐洲巴爾幹半島地下洞穴水域的珍稀蠑螈。牠們皮膚蒼白、身體細長、四肢短小，終生棲息於黑暗的水中洞穴。由於外型奇特，在當地民間傳說中，牠們被認為是棲息在地殼深處的巨龍，因暴雨才被沖上地表的「龍的幼子」。

    為適應永恆的黑暗，洞螈的眼睛已經退化，被皮膚覆蓋，是完全的盲眼生物。作為補償，牠們演化出高度靈敏的化學感受器，能偵測水中微量的有機物，藉以定位如昆蟲幼蟲、小蝦或蝸牛等獵物。

    然而，找不到食物對牠們來說也不是問題。洞螈的新陳代謝極其緩慢，可以數年不進食。這種驚人的耐餓能力，意味著牠們無需浪費寶貴的能量去頻繁覓食，從而造就了其極度慵懶的行為模式。

    在2010至2018年間，來自匈牙利與英國大學的研究人員，在波士尼亞與赫塞哥維納的1個洞穴中，標記並監測了26隻洞螈。據報導，這些生物的移動範圍出奇地小，平均1年移動僅約5公尺，而最極端的案例，就是那隻7年都沒挪過窩的個體。

    有趣的是，這種極度靜止的行為，與科學家在實驗室中的觀察大相逕庭。在人工飼養環境下，洞螈通常相當活躍，會四處移動、躲藏，甚至有社交行為。

    研究人員推測，這種「宅」到極致的行為，是該物種為了節能而採取的生存策略。不過科學家也審慎地指出，此次研究的洞螈族群基因變異極小，這種「躺平」行為也可能只是這個特定族群的特例；未來是否能證明此行為為普遍現象，仍待更多野外觀察驗證。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播