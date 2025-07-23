動物界「躺平」冠軍！科學家追蹤洞螈7年 竟發現牠一動也不動

洞螈是歐洲巴爾幹半島洞穴水域特有的盲眼蠑螈，因極度慵懶與幾近靜止的行為而聞名。圖為1隻罕見活動中的洞螈，攝於斯洛維尼亞的野湖（Wild Lake），該地為其天然棲息地之一。（圖擷取自Arne Hodalič／Wikimedia Commons，CC BY-SA 3.0）

2025/07/23 11:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據2020年發表於《動物學期刊》（Journal of Zoology）的1項長期追蹤研究，科學家揭露了地球上最「懶惰」的生物之一：1隻洞螈（olm）在長達2569天，也就是整整7年的時間裡，竟然連一寸都沒有移動過。

根據科學網站《IFLScience》報導，洞螈是1種僅存於歐洲巴爾幹半島地下洞穴水域的珍稀蠑螈。牠們皮膚蒼白、身體細長、四肢短小，終生棲息於黑暗的水中洞穴。由於外型奇特，在當地民間傳說中，牠們被認為是棲息在地殼深處的巨龍，因暴雨才被沖上地表的「龍的幼子」。

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為適應永恆的黑暗，洞螈的眼睛已經退化，被皮膚覆蓋，是完全的盲眼生物。作為補償，牠們演化出高度靈敏的化學感受器，能偵測水中微量的有機物，藉以定位如昆蟲幼蟲、小蝦或蝸牛等獵物。

然而，找不到食物對牠們來說也不是問題。洞螈的新陳代謝極其緩慢，可以數年不進食。這種驚人的耐餓能力，意味著牠們無需浪費寶貴的能量去頻繁覓食，從而造就了其極度慵懶的行為模式。

在2010至2018年間，來自匈牙利與英國大學的研究人員，在波士尼亞與赫塞哥維納的1個洞穴中，標記並監測了26隻洞螈。據報導，這些生物的移動範圍出奇地小，平均1年移動僅約5公尺，而最極端的案例，就是那隻7年都沒挪過窩的個體。

有趣的是，這種極度靜止的行為，與科學家在實驗室中的觀察大相逕庭。在人工飼養環境下，洞螈通常相當活躍，會四處移動、躲藏，甚至有社交行為。

研究人員推測，這種「宅」到極致的行為，是該物種為了節能而採取的生存策略。不過科學家也審慎地指出，此次研究的洞螈族群基因變異極小，這種「躺平」行為也可能只是這個特定族群的特例；未來是否能證明此行為為普遍現象，仍待更多野外觀察驗證。

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