全球最大夾娃娃機！宿霧「爪王」破金氏世界紀錄

巨型機台「爪王」（Claw King）以約49.9立方公尺榮登世界最大娃娃機紀錄。（圖擷自「playfaircebu」IG）

2025/07/23 10:28

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓宿霧市當地一家山頂觀景商場內「PlayFair遊樂場」近日正式獲得金氏世界紀錄認證，成為「全球最大夾娃娃機」的所在地，震撼全場的巨型機台「爪王」（Claw King）以約49.9立方公尺榮登世界最大娃娃機紀錄，吸引不少民眾朝聖打卡。

綜合外媒報導，這台夾娃娃機設於宿霧市（Cebu）郊區TOPS山頂觀景商場內的「PlayFair遊樂場」。據金氏世界紀錄官網顯示，「爪王」的機台尺寸為長5.229公尺、寬2.477公尺、高3.88公尺，遠超過先前位於美國佛州的「耶誕老人之爪」（Santa Claw）機台，長5.1公尺、寬2.4公尺、高3.6公尺，順利奪下這項殊榮。

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據了解，這次挑戰於本月5日完成，並由當地議員拉瑪（Edu Rama）、市議員賈加奈拉（Joel Garganera）與建築兼律師瓦爾加斯（Michelle Vargas）擔任見證人，全程監督測量過程，確保紀錄的公正與準確。

「PlayFair遊樂場」代表說，「這次創紀錄的嘗試，突顯出我們致力於創造令人難忘的體驗......即使在世界舞台也具競爭力」。

「PlayFair遊樂場」21日於IG發文表示，「我們非常興奮地宣布，PlayFair已正式贏得世界最大娃娃機的金氏世界紀錄，這項令人難以置信的成就，離不開每位參與者、支持者與為我們加油的朋友們，我們將這份榮耀獻給宿霧。」

巨型機台「爪王」（Claw King）以約49.9立方公尺榮登世界最大娃娃機紀錄。（圖擷自「playfaircebu」IG）

巨型機台「爪王」（Claw King）以約49.9立方公尺榮登世界最大娃娃機紀錄。（圖擷自「playfaircebu」IG）

巨型機台「爪王」（Claw King）以約49.9立方公尺榮登世界最大娃娃機紀錄。（圖擷自「playfaircebu」IG）

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