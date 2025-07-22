小海豹名字被打錯「淡定赦免」土下座飼育員 萌翻3000萬人

飼育員發文打錯小海豹的名字，土下座謝罪，小海豹則一臉淡定「赦免」他。（圖擷取自@_umigatari_ 社群平台「X」，本報合成）

2025/07/22 23:35

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕即便是每天照顧各種動物、魚類等生物的飼育員，也會有不慎記錯照顧生物名字的時候。日本新潟縣當地的水族館有飼育員開心發文介紹館內小海豹，卻將名字打錯，嚇得趕緊在閉館後向當事小海豹「土下座」謝罪，而小海豹則一臉淡定「赦免」飼育員，逗趣畫面萌翻一票網友。

位於新潟縣的上越市立水族博物館UMIGATARI，官方社群平台X（原推特）19日分享，飼育員拍到館內小海豹「雙葉」（フタバ）直立自己的後鰭，做出像是立正站好的趣味照片。然而，飼育員勿將小海豹名字打成「三葉」（ミツバ），隔天閉館後，他親自向「雙葉」土下坐道歉，「雙葉」則舉起右前鰭，展現出原諒他的姿態。

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2篇圖文曝光後，合計吸引超過3000萬人次朝聖，網友們紛紛笑說，「陰森可愛並存」、「是祭司級的大咖」、「看到佛陀的既視感」、「很有智慧的小海豹」、「這姿勢也太熟練了吧」、「幸好雙葉公主心胸寛大」、「雙葉彷彿成為了海豹之神」、「下次再犯，可能就沒這麼溫柔」、「小海豹：朕寬恕你這次，平身吧」。

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