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    迷你馬病床旁「彈鋼琴」爆紅！吸上百萬人朝聖：吵到連植物人都醒來

    美國加州非營利組織「Mini Therapy Horses」分享迷你馬在病床旁陪伴病童的片段。（本報合成，擷取自@minitherapyhorses/IG）

    美國加州非營利組織「Mini Therapy Horses」分享迷你馬在病床旁陪伴病童的片段。（本報合成，擷取自@minitherapyhorses/IG）

    2025/07/22 17:40

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕來自美國加州卡拉巴薩斯（Calabasas）的非營利組織「Mini Therapy Horses」長期投入動物輔助療癒工作，透過迷你治療馬到醫療院所、退伍軍人之家或學校進行陪伴互動，為不同年齡、背景的受助者帶來慰藉與快樂。近日該組織分享一段迷你馬「黑珍珠」（Black Pearl）陪伴病童的影片，在社群平台引發熱烈迴響。

    「Mini Therapy Horses」昨（21）日在Instagram分享，黑珍珠以嘴「彈奏」玩具鋼琴，模樣既專注又滑稽，病床上的女孩則靜靜注視牠的表演，原本略顯疲憊的神情也逐漸綻放出微笑。這段療癒互動旋即引起全球關注，短短時間內吸引超過221萬人按讚、數萬則留言討論。

    不少網友紛紛幽默回應，「吵到連植物人都醒來了」、「想像一下，一個可憐的孩子聽到奇怪的聲音而從麻醉中醒來，看見一匹尺寸不對的馬，而且護理師好像正在餵牠吃鋼琴」、「你們有舉辦葬禮嗎？」、「好的，她的情況穩定，給她一匹彈鋼琴的小馬吧」、「其實好不好聽不重要 小馬可愛就夠了」。

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