日本「租借奶奶」爆紅！1小時650元 百位擁特殊專業阿嬤任挑

日本公司 Client Partners 推出的「OK Obaachan」服務，提供一對一的「奶奶租借服務」。（圖擷取自Client Partner官網）

2025/07/22 15:25

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本高齡化嚴重，生活成本節節攀升，不少靠年金過活的長者難以負擔日常開銷，紛紛重返職場。近期，日本1項名為「OK Obaachan」（OK阿嬤）的服務引發熱議，主打「租借奶奶」，不僅可協助家務、教做菜，甚至還能陪伴出櫃、協調家庭糾紛，廣受歡迎，掀起話題。

綜合外媒報導，日本官方資料統計，65歲以上仍在工作的長者高達930萬人，占整體老年人口4分之1。看準銀髮族潛在勞動力，日本公司Client Partners推出的「OK Obaachan」服務，提供一對一的「奶奶租借服務」，只需支付3300日圓交通費（約新台幣657元）與每小時3300日圓，即可指定一位「溫柔奶奶」到府協助。據悉，目前服務團隊有約100名年齡介於60至94歲的女性，擁有各類技能，包括料理、照顧小孩、寫字、傾聽與人生經驗等。

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「OK Obaachan」官網指出，用戶需求五花八門，最常見的包括教人做菜、代寫字條、協助家庭溝通，甚至也有人租奶奶陪同出櫃，作為情緒支撐。該平台強調，這些「奶奶們」不僅經驗豐富、個性親切，也充滿正能量，「是社會中不可忽視的重要資源」。

此創新服務在網路上掀起熱議，有人大讚「有時候，從陌生人那裡反而能得到安慰」、「讓長輩覺得被需要，是很重要的事」，也有人擔憂「奶奶會不會摔倒」、「萬一遇到情緒激烈的家庭衝突，太危險了」。另有民眾表示：「為什麼都沒有租爺爺的？太偏心了吧。」

實際上，Client Partners唯一間「女性專屬的雜工公司」，標榜女性限定服務，旗下還有出租女性朋友、家人等項目。至於男性服務，另有一款名為「Ossan Rental」的大叔出租服務，提供年齡較廣（30歲至60多歲）的大叔陪聊、陪伴等，網站上也不乏「年齡相符的爺爺級人氣大叔」，可供選擇。

在高齡社會之下，老人不只是被照顧的角色，也正翻轉傳統印象，成為社會的新生力量。對這些年輕心不老的長輩來說，「被需要」或許正是晚年生活最好的補藥。

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