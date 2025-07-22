「蕉通車」出沒！ 車尾膠帶貼香蕉引網熱議

1名網友分享，開車時看到前方汽車車尾用膠帶貼上1根香蕉，感到好奇之下拍照上傳分享至社群平台，有網友看到貼文點出「香蕉作品在國外有人競標然後把它取走了」，還有人笑說「行動藝術家」。（圖擷取自「路上觀察學院」臉書社團）

2025/07/22 15:33

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1名網友分享，開車時看到前方汽車車尾用膠帶貼上1根香蕉，感到好奇之下拍照上傳分享至社群平台，有網友看到貼文點出「香蕉作品在國外有人競標然後把它取走了」，還有人笑說「行動藝術家」。

這名網友今於臉書社團「路上觀察學院」發文表示，原PO今天開車中間暫停等待紅燈時，意外看到前方休旅車貼上一根香蕉，感到疑惑，因此拍照並上網詢問網友「看過車尾掛備胎、掛圓鍬......第一次看到掛芭娜娜（香蕉）的～不理解」。

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網友看到貼文後紛紛留言，有人說「價值二億台幣，不要撞他！」、「藝術無價啊」、「香蕉作品在國外有人競標然後把它取走了（據說很很很很貴）」、「原版的很貴捏」、「蕉通車？」、「防撞蕉條」。

據《CNN》報導，義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）以1根香蕉用膠帶貼在牆上的一幅名為「喜劇演員」概念藝術作品，近期這件作品在法國龐畢度中心展示期間，遭1位參觀者吃掉，現場保安人員迅速立即採取行動制止這位民眾，館方數分鐘後也重新安裝回香蕉。

據悉，中國加密貨幣企業家孫宇晨（Justin Sun）去年11月於拍賣會以620萬美元（約新台幣1.81億元）高價得標「喜劇演員」，隨後在數十名記者與友人的見證下，動手食用這件藝術品，他在把果肉吞下肚後發表感言：「這比其他香蕉好吃多了，味道真的很棒。」

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義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）以1根香蕉用膠帶貼在牆上的一幅名為「喜劇演員」概念藝術作品。（法新社）

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