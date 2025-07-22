超狂！ 瑞士「仿生象鼻」還能踢保齡球

瑞士洛桑聯邦理工學院（EPFL）團隊打造的仿生機器象，利用3D列印的格狀泡棉肌肉，成功模擬象鼻精細動作，甚至能用鼻子踢保齡球球進行測試。（圖擷取自CREATE, EPFL, CC BY-SA 4.0）

2025/07/22 09:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科技新聞網站《Live Science》報導，瑞士科學家開發出1種首創的3D列印技術，並以此打造出1台在模仿生物肌肉上達成顛覆突破的機器象。它不僅能輕巧捻起花朵，更能踢出保齡球擊倒7個球瓶。研究成果已發表於《科學進展》（Science Advances）期刊。

這項突破來自瑞士洛桑聯邦理工學院（EPFL）團隊，核心是一種「可編程格狀結構」（programmable lattice structure）。其結構採用泡棉材質，猶如可編程積木，能變換上百萬種幾何形態，賦予機器人多樣的物理特性。

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此特性讓它特別適合解決仿生學一大挑戰：模仿大象鼻子兼具力量與精細操控的複雜構造。真實象鼻包含約9萬束「肌肉纖維束」（muscle fascicles），傳統機器人難以複製。

這套3D列印系統的關鍵，在於其單元具備2種主要幾何形狀，提供不同程度的剛度與承重力。更重要的是，研究人員可在兩者間創造無數「混合形狀」，實現剛柔無縫過渡，模擬出肌骨交織的結構。

論文第一作者、EPFL博士後研究員關慶華（Qinghua Guan）表示：「我們利用這項技術，打造出受肌肉骨骼系統啟發的機器象，證明了我們的方法能為設計更輕巧、適應性更強的機器人，提供一種可擴展的解決方案。」

此技術應用潛力巨大，未來有望導入醫療、救援等領域，開發動作更自然的輕巧機器人。雖距大規模部署尚有距離，但已為柔性機器人設計開啟了全新方向。

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