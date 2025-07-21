東京入住「模型房」一晚只要600元！ 內行人揭超便宜原因
網友分享在日本東京住到一晚一人只需日幣3000元（約台幣600元）的住宿旅館。（圖擷取自X/@yoinomachi）
李秋明／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕近日，一名網友分享到日本東京住宿的旅館，空間有如模型，且價格一個人只要3000日幣（約台幣600元）。貼文曝光後引來網友討論，內行網友也解答，這是專門給「批客」住的旅館。
近日，一名網友分享自己在東京訂到的超便宜住宿，一個人住一晚只要台幣600元，兩人同行一個人甚至只要400多元。但沒想到實際抵達後被帶到一個看起來像電影場景的房間，甚至連擺設物件都像是玩具屋裡的模型。讓網友直呼「好不真實！」
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貼文畫面曝光後引來網友討論，網友表示「太便宜了吧！我住附近的膠囊都要800元」、「好像不同家出的食玩盒模型湊在一起」、「為什麼我有一種下一秒門外就要走進來幾個黏土動畫小人的感覺？」。
對此，有內行網友解答，「這間在批店的大樓裡面，會住的人大部分都是批客。老闆娘是台灣人講中文，浴室和廁所是共用的，非常復古很像以前連續劇裡面會看到的，唯一缺點就是電梯只到晚上10點，超過10點回去就要爬樓梯5樓」。
信じられんくらい安いホテルを取ったら撮影用のセットみたいな部屋に通されてビビっとる 何なんだこの現実感のなさ pic.twitter.com/2ZsB2mcadu— ????TOTAN???? （@yoinomachi） July 19, 2025