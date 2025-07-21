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    東京入住「模型房」一晚只要600元！ 內行人揭超便宜原因

    網友分享在日本東京住到一晚一人只需日幣3000元（約台幣600元）的住宿旅館。（圖擷取自X/@yoinomachi）

    網友分享在日本東京住到一晚一人只需日幣3000元（約台幣600元）的住宿旅館。（圖擷取自X/@yoinomachi）

    2025/07/21 22:22

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日，一名網友分享到日本東京住宿的旅館，空間有如模型，且價格一個人只要3000日幣（約台幣600元）。貼文曝光後引來網友討論，內行網友也解答，這是專門給「批客」住的旅館。

    近日，一名網友分享自己在東京訂到的超便宜住宿，一個人住一晚只要台幣600元，兩人同行一個人甚至只要400多元。但沒想到實際抵達後被帶到一個看起來像電影場景的房間，甚至連擺設物件都像是玩具屋裡的模型。讓網友直呼「好不真實！」

    貼文畫面曝光後引來網友討論，網友表示「太便宜了吧！我住附近的膠囊都要800元」、「好像不同家出的食玩盒模型湊在一起」、「為什麼我有一種下一秒門外就要走進來幾個黏土動畫小人的感覺？」。

    對此，有內行網友解答，「這間在批店的大樓裡面，會住的人大部分都是批客。老闆娘是台灣人講中文，浴室和廁所是共用的，非常復古很像以前連續劇裡面會看到的，唯一缺點就是電梯只到晚上10點，超過10點回去就要爬樓梯5樓」。

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