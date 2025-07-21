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    印度兄弟共娶一妻 村民見證「三人行」婚禮：很自豪

    印度兄弟公開迎娶同妻，強調彼此自願。（圖擷取自X@BalblrKumar23）

    印度兄弟公開迎娶同妻，強調彼此自願。（圖擷取自X@BalblrKumar23）

    2025/07/21 21:22

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度北部喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）近日舉行一場罕見婚禮，當地赫提（Hatti）部落兩名兄弟共同迎娶同一名女子，遵循傳統一夫多妻制相反的「一妻多夫制」（polyandry）習俗，吸引數百名賓客到場見證，婚禮影片更在網路上掀起熱議。

    根據《NDTV》報導，新娘蘇妮塔・喬漢（Sunita Chauhan）與新郎普拉迪普（Pradeep Negi）、卡皮爾（Kapil Negi）共同在錫爾瑪爾（Sirmaur）地區舉辦傳統婚禮，歷時3天，當地民眾以歌舞共襄盛舉。蘇妮塔強調，她完全知情並自願接受這段婚姻，並尊重這份特殊的家族羈絆。

    赫提部落過去盛行「喬迪達拉」（Jodidara）制度，允許兄弟共娶同一女子，藉此維護家族土地不被分割，延續至今仍獲當地法律承認。雖然因教育普及及經濟發展，該傳統逐漸式微，但在偏遠村落依然存在。普拉迪普表示，兄弟倆公開舉行婚禮，是希望外界理解這項傳統的價值，「這是我們共同的決定，也讓我們妻子擁有穩定且被愛的家庭」。

    專家指出，該傳統除為守住祖產，也能促進家族間和諧，並利於共同照料分散於山區的農地。此外，在偏遠部落生活，家族人丁興旺也被視為安全保障。

    當地民間組織「赫提中央協會」指出，該習俗已流傳數千年，如今隨社會變遷逐漸淡化，但仍為部分族群所遵循。

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