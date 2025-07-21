痛到掛急診！中國女吃生菜包肉 竟拉出「20公分活蟲」

中國女子愛吃生菜包肉，沒想到竟在體內發現「長達20公分的活體蛔蟲」。示意圖。（資料照）

2025/07/21 17:25

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日一名中國女子因長期腹痛就醫檢查，怎料醫生竟從她體內「夾出一條長達20公分的蛔蟲！」經過詢問後才得知，原來該名女子平時最愛吃生菜包肉，但卻忽略清洗與高溫殺菌，導致蟲卵隨著生菜一併吃下肚，最終在體內孵化成活體寄生在體內。消息曝光後，引起網友熱議。

綜合中媒報導，湖北一名王姓女子近日因劇烈腹痛就醫，經醫師檢查後發現，她的體內竟有一條活生生的蛔蟲，而且還長達20公分。經過詢後問得知，原來王女平時愛吃「生菜包烤肉」，但卻忽略對生菜的徹底清洗與高溫殺菌，導致蟲卵隨著食物一同吃下肚。

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對此醫師推測，蛔蟲卵進入人體後，便可能在腸道內孵化成活蟲，最終引發蛔蟲病，造成劇烈腹痛等症狀。醫師提醒，大量生菜若未經充分清洗處理，表面恐藏有肉眼難以察覺的寄生蟲卵，食用時務必特別注意衛生與殺菌，避免病從口入。

消息曝光後，引起網友熱議，「一個愛吃烤肉的人心碎了啊」、「感覺還是要多清洗一下，很重要」、「現在這生菜可不敢生吃了」、「生菜都是用鹽浸泡後洗」、「蛔蟲卵，聽起來就讓人毛骨悚然！」、「現在有好多店家的菜都不洗」、「前陣子洗生菜有蟲在動，嚇死我了」。

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