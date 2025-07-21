海底驚現「荷包蛋」海蛞蝓！台灣也曾現蹤 科學家終於命名

體型中等、外觀酷似荷包蛋的新品種「卵形葉海蛞蝓」（Phyllidia ovata），曾在台灣、日本與印尼等地被潛水員多次拍攝，直到今年才獲得正式命名。（圖：Heike Wägele / X）

2025/07/21 11:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕一種外型宛如荷包蛋、色彩鮮明的海蛞蝓，20年來屢次出現在台灣、日本與印尼潛水者的鏡頭中，如今終於獲得正式學名。

根據《SciTechDaily》報導，科學家近期於印尼北蘇拉威西發現並命名兩種全新疣海蛞蝓物種。其中一種名為「卵形葉海蛞蝓」（Phyllidia ovata），過去曾多次在台灣海域被潛水攝影師拍下，如今終於被科學界確認為新品種。

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研究團隊由來自德國、印尼與英國威爾斯的五位女性科學家組成，並在這次研究中，同時命名了另一種體型僅16毫米、以紀念對印尼生物多樣性合作有重大貢獻的已故研究員卡里吉斯（Fontje Kaligis）博士而命名的「馮傑葉海蛞蝓」（Phyllidia fontjei）。

此次發現的關鍵，在於「公民科學家」的無私貢獻。若無全球潛水員與攝影愛好者，長年在iNaturalist、NudiPixel、Facebook等平台分享影像與數據，研究人員將難以辨認這些物種的獨特性與實際分布範圍。

英國斯旺西大學（Swansea University）海洋分類學者尤諾博士（Dr. Nathalie Yonow）指出，這些平台在過去20多年來，已成為分類研究的寶貴資源。從潛水鏡頭到國際期刊，許多業餘觀察者正逐漸成為推動生物多樣性研究的重要推手。

這兩項新物種的確認，不僅為海蛞蝓家族增添了新成員，更對於理解印太這一全球海洋生物多樣性熱點的生態複雜性，提供了關鍵的新線索。

「馮傑葉海蛞蝓」（Phyllidia fontjei）體長僅16毫米，以印尼已故研究員Fontje Kaligis命名，這一新種目前主要在安達曼海域被發現。（圖：Heike Wägele / X）

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