室友變零食！哈士奇一口吞2龜 醫嘆：只能靠它自己「拉出來」

泰國一隻9歲的哈士奇阿莫誤吞2隻幼龜而被飼主緊急送醫。（本報合成，擷取自@mihawkzokzak/TikTok）

2025/07/21 11:23

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國近日發生一起哈士奇誤食象龜事件，一隻9歲的哈士奇「阿莫」竟趁人不注意，一口氣吞下兩隻幼龜，導致腹脹、便秘與嗜睡等嚴重症狀，所幸緊急送醫後逐漸好轉才撿回一命。

據泰媒《khaosod》報導，飼主米霍克（Mihawk）17日在TikTok分享事發經過，並透露阿莫誤吞的兩隻小蘇卡達象龜原是朋友贈送的寵物，未料被阿莫當成點心吞進肚裡。獸醫檢查後發現阿莫腸道感染，因年邁且不適合立即開刀，改採住院觀察並輔助自然排便的方式處理。

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影片顯示，飼主將阿莫送到獸醫院後，須由兩名工作人員合力抬著腹部腫大的阿莫，狗狗一臉無辜的模樣讓人十分心疼。經過一晚觀察，阿莫成功排出部分排泄物及氣體，顯示腸道未完全阻塞。獸醫指出，象龜殼雖堅硬，若狗狗具備排便力道，有機會自然排出。為了安全起見，獸醫也開立口服澱粉與助消化藥物，持續觀察。

飼主回憶，阿莫從小頑皮成性，2個月大時曾遭人棄養，後來被他收養後歷經心絲蟲感染與鼻孔出血的生死關頭，如今雖已康復，卻經常啃咬沙發，連佛牌都吞過，「根本是什麼都吃的哈士奇！」他也藉此提醒其他飼主，哈士奇好奇心強、愛啃咬，「真的什麼都敢吃，小動物一定要遠離牠們的嘴！」

飼主曬出X光照顯示哈士奇腸胃裡有2隻小象龜。（擷取自@mihawkzokzak/TikTok）

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