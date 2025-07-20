巴西記者涉水採訪驚踩異物 網瘋傳「踩到女童屍體瞬間」影片

記者現場採訪時涉水而行，突然踩到水下的遺體，表情十分驚恐。（圖擷取自Ｘ@AmazoniaJornal）

2025/07/20 20:22

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西馬拉尼昂州巴卡巴爾發生一起悲劇，一名13歲少女萊莎（Raíssa）在當地著名的梅阿林河（Rio Mearim）溺水身亡。這起意外震驚當地社區，也引起媒體關注。記者雷尼多・弗拉桑（Lenildo Frazão）當時在現場拍攝採訪，錄影過程中他冒險下水，沒想到竟感覺水底有異物，當下驚恐的反應被鏡頭捕捉，影片一經釋出便迅速在社群媒體上引起熱烈討論。

根據巴卡巴爾當地媒體《Correio Braziliense》報導，雷尼多在採訪期間下水拍攝時，感覺水底似乎有東西觸及，嚇得他說「覺得這裡水底有東西」，隨即退後並坦言「我不敢下去了，我害怕」。

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當地消防隊隨後展開打撈，並證實異物為溺水少女的遺體。將遺體打撈上岸，警方隨後接手調查。法醫鑑定顯示少女為意外溺水，未發現外力傷害跡象。

Repórter pisa em corpo de adolescente desaparecida durante matéria sobre afogamento



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