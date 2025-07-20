鵝肝也能人造！澳洲新創用「鵪鶉細胞」神複製 口感超驚人

澳洲新創公司Vow推出以日本鵪鶉細胞培養製成的人造鵝肝「Forged Gras」，圖為搭配高湯上桌的成品，在墨爾本高級餐廳供應。（圖擷取自Vow公司）

2025/07/20 12:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕當多數細胞培養肉（lab-grown meat）新創還在為成本高昂、口感不佳所苦時，澳洲1家名為Vow的新創公司正另闢蹊徑，以1款奢華的「人造鵝肝」，試圖顛覆整個產業的遊戲規則。

《華爾街日報》報導，這款名為「鍛造鵝肝」（Forged Gras）的產品，直接避開了與傳統肉品的價格戰，並佔據倫理高地，因其無需涉及傳統鵝肝製作過程中最具爭議的「強迫灌食」行為，該作法在許多地區已被禁止。

請繼續往下閱讀...

Vow的市場策略是從頂級餐廳切入，目前已在新加坡、澳洲等地上市，並獲得當地食品標準機構的批准。在墨爾本的餐廳，1份人造鵝肝料理售價約19美元（約新台幣558元），價格低於傳統鵝肝，展現出市場競爭力。

技術上，Vow透過提取日本鵪鶉的結締組織細胞，在類似釀酒槽的大型培養罐中，加入營養液進行培育。營運長丁斯摩爾（Ellen Dinsmoor）表示，鵪鶉細胞能完美複製肝臟的豐富油脂與柔嫩質地，並帶有獨特的鮮味（umami）。

儘管策略獨特，Vow仍面臨巨大挑戰。其每公斤高達85美元（約新台幣2498元）的生產成本，遠高於傳統牛肉不到10美元的價格，規模化生產仍需巨額投資。

更大的阻礙來自美國的政治逆風。佛州與阿拉巴馬州等數州已立法禁止銷售細胞培養肉，部分議員稱此舉是為保護傳統農牧業。面對監管挑戰，Vow坦言，可能將優先考慮在亞洲與歐盟尋求發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法