看準站牌上下車、莫斯科流浪狗學會搭地鐵！專家曝背後原因

莫斯科地鐵上，一隻流浪狗安穩地蜷臥在人群之間，彷彿早已熟悉通勤節奏。（圖：Adam Backer, Wikimedia Commons，CC BY 2.0）

2025/07/20 10:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學新聞網站《IFLScience》報導，在俄羅斯莫斯科，一群流浪狗學會了搭乘地鐵通勤，不僅能準確上下車，更成為當地通勤日常中一道獨特的風景，其背後原因，牽動著科學與一段深刻的歷史記憶。

這個現象最早在2008年引起西方媒體關注。據估計，莫斯科約3.5萬隻流浪狗中，僅約20隻掌握了這項技能。牠們熟練使用手扶梯，為了前往喜愛的食物攤位而搭車，甚至比許多人類乘客更有耐心。

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從科學角度看，英國諾丁漢特倫特大學動物科學講師博伊德（Jacqueline Boyd）解釋，這與狗和人類數千年的共同演化有關。犬類極擅長解讀人類的社交線索，讓牠們知道該向誰靠近以獲取食物和善意。

此外，這些狗也學會了將地鐵與「食物」和「溫暖」建立起正向連結（positive association）。這是一種行為制約，原理類似於我們用零食訓練寵物「坐下」一樣，而當地通勤者的友善態度，則不斷強化了這種行為。

2001年一隻名為「男孩」（Mal'chik）的地鐵狗遭人刺死，曾引發社會廣泛譴責，民眾甚至為牠建立紀念碑。這起事件成為當地人與地鐵狗特殊關係的最佳註腳，也證明了民眾的友善，是牠們能融入地鐵系統的關鍵。

然而，更深層的原因或許根植於歷史。美國密西根大學人類學教授萊蒙（Alaina Lemon）指出，此現象與蘇聯文化密不可分。在蘇聯時期，人與狗共同經歷政權下的苦難，形成一種獨特的夥伴關係。

這種「共生模式」與西方主流的動物管理思維形成鮮明對比。在許多西方國家，流浪動物的最終解決方案往往是收容所系統；但在莫斯科，這些地鐵狗卻被視為城市結構的一部分，是共享公共空間的「同伴市民」。

最終，萊蒙認為，西方媒體多半忽略了這層連結。她寫道：「當一位莫斯科乘客將好座位讓給一隻疲憊的小狗時，她可能正嚮往並實踐一種仍被視為珍貴的『社會主義時代』道德觀。」這些地鐵狗，因此成為了映照俄羅斯集體記憶的一面活鏡子。

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