不只是賣萌！ 白鯨頭頂那顆「麻糬」其實是超級器官

白鯨額頭上的「額隆」（melon）不只是柔軟的脂肪球，而是能主動改變形狀、具備聲納與情緒表達功能的複雜器官。圖中可見多隻白鯨在水中互動，前方個體的額隆清晰可見。（圖：Madison Stevens／Polar Bears International）

2025/07/19 17:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕海洋中有一種被稱為「金絲雀」的生物，牠們體型巨大、熱愛聊天，最奇特的是，還能隨意操控自己腦門上的巨大腫塊來表達觀點。根據科學網站《IFLScience》報導，這種生物就是白鯨（Beluga Whale），而牠們頭頂那顆被稱為「額隆」（melon）的組織，是個功能強大的超級器官。

許多人誤以為額隆只是一團脂肪，但溫莎大學博士候選人、白鯨研究員賈克琳．奧賓（Jaclyn Aubin）解釋，它是由肌肉、結締組織、以及具備不同聲學特性的多種脂肪所構成。這些脂肪對聲音溝通與回聲定位至關重要，能像透鏡般聚焦並投射白鯨發出的聲音。

請繼續往下閱讀...

更令人稱奇的是，白鯨能使用臉部肌肉來改變額隆的形狀，進而調整牠們發出的聲音，或許是為了傳遞更集中、更具方向性的聲波。精彩的影片也曾記錄下白鯨在與同伴交流時，其額隆不斷變換形狀的畫面。

奧賓指出，除了調節聲音，額隆的形狀變化也可能是一種視覺信號。她說：「有些特別好鬥或興奮的雄性，會被觀察到將牠們的額隆大幅度擴張，這暗示了額隆的形狀，可能在向其他白鯨傳達關於牠們情緒與行為狀態的線索。」

白鯨不僅會對幼鯨發出「親子語」，也利用聲音來維繫群體秩序。牠們最常用的「聯繫叫聲」（contact call），就像海中定位器，協助母子彼此靠近、群體成員維持隊形。研究團隊強調，目前人類仍未完整掌握白鯨的聲音語彙，更遑論理解其全部功能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法