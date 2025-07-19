你知道蛇也會中暑嗎？台北動物園「保母講古」說分明

台北市立動物園指出，7月16日是世界蛇日，今（19日）晚間7點動物保母講古，就輪到可愛的蛇類跟大家見面，歡迎民眾來探索蛇類消暑撇步，以及保育員照育的巧思。 （台北動物園提供）

2025/07/19 15:18

〔記者甘孟霖／台北報導〕你知道嗎？蛇也會中暑！台北市立動物園指出，7月16日是世界蛇日，今（19日）晚間7點動物保母講古，就輪到可愛的蛇類跟大家見面，歡迎民眾來探索蛇類消暑撇步，以及保育員照育的巧思。

動物園表示，蛇類雖然是外溫動物，平常要靠曬太陽暖身，但夏天天氣太熱也會中暑！聰明的蛇們會躲進涼爽地方，像是落葉堆、洞穴、枯木和石縫裡，有些還會泡水消暑，來到動物園的兩棲爬蟲動物館，會發現保育員們超用心為不同蛇類的習性，打造獨一無二的居住環境，或提供隱蔽或開放的空間，或是冷、暖環境，讓蛇們可以自由選擇舒服「涼」方。

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動物園表示，在兩棲爬蟲動物館的台灣兩棲爬蟲區可以看到最貼近人們生活環境的本土蛇類，如生活在灌叢、沼澤地的緬甸蟒、在地面或樹叢間都靈活穿梭的青蛇、喜歡躲在落葉堆裡的百步蛇、偶爾在農墾地現身的眼鏡蛇，還有在水裡悠游自在的赤腹游蛇。

想認識世界各地蛇類，不妨至兩棲爬蟲動物館的世界區，來個跨國蛇類大探險，看看保育員們為牠們設計的環境和台灣本土蛇類的有什麼不同？或者今晚間夜間延長開放時間來聆聽保母講古，一起在動物園裡探索蛇類的消暑撇步，還有保育員照養蛇們的巧思。

台北市立動物園指出，7月16日是世界蛇日，今（19日）晚間7點動物保母講古，就輪到可愛的蛇類跟大家見面，歡迎民眾來探索蛇類消暑撇步，以及保育員照育的巧思。 （台北動物園提供）

台北市立動物園指出，7月16日是世界蛇日，今（19日）晚間7點動物保母講古，就輪到可愛的蛇類跟大家見面，歡迎民眾來探索蛇類消暑撇步，以及保育員照育的巧思。 （台北動物園提供）

台北市立動物園指出，7月16日是世界蛇日，今（19日）晚間7點動物保母講古，就輪到可愛的蛇類跟大家見面，歡迎民眾來探索蛇類消暑撇步，以及保育員照育的巧思。 （台北動物園提供）

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