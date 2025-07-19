屁屁有神功！蛇類靠「體味」就能殺光螞蟻大軍

最新研究揭示，蛇類能從其尾部腺體中，分泌出如同生物界「化學臭氣彈」般的揮發性物質；示意圖。（法新社資料照）

2025/07/19 12:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕蛇類最致命的武器，可能不是充滿毒液的利齒，而是牠們的後端。根據《紐約時報》報導，一篇發表於今年春天《自然科學》（The Science of Nature）期刊的最新研究揭示，蛇類能從其尾部腺體中，分泌出如同生物界「化學臭氣彈」般的揮發性物質，不僅能驅趕，甚至能直接殺死螞蟻。

這項研究由美國農業部研究員范德米爾（Robert Vander Meer）與已故的史密森尼學會生物學家韋爾登（Paul Weldon）共同進行。他們將多種蛇類（如王蛇、眼鏡王蛇、響尾蛇等）的腺體分泌物樣本，加入水中，提供給圈養的入侵紅火蟻與木匠蟻。

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實驗結果顯示，大多數螞蟻會主動避開含有分泌物的液體。而一些不慎接觸到液體的火蟻，往往會迅速蜷縮、陷入昏迷狀態並最終死亡。范德米爾形容這是一個「非凡的事件」。賓州州立大學生物學家蘭基爾德（Tracy Langkilde）也認為此發現「非常合理」，尤其對常與螞蟻接觸的穴居蛇類更是如此。

然而，並非所有學者都完全信服。多倫多大學博士後生態學家斯沃特沃特（Meredith Swartwout）認為，目前證據仍「有些可疑」，並提到她自己未發表的實驗中，並未觀察到幼蛇會分泌麝香。

范德米爾推測，這種化學防禦能力，可能是在蛇類演化早期就已具備的古老特徵。目前，他正致力於從這些分泌物中，分離出能有效對抗火蟻的特定化合物。若能成功，未來或可開發成專門針對火蟻、更具生物針對性的新型天然殺蟲劑，應用於農業或居家環境，以應對入侵物種帶來的挑戰。

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