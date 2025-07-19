為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    屁屁有神功！蛇類靠「體味」就能殺光螞蟻大軍

    最新研究揭示，蛇類能從其尾部腺體中，分泌出如同生物界「化學臭氣彈」般的揮發性物質；示意圖。（法新社資料照）

    最新研究揭示，蛇類能從其尾部腺體中，分泌出如同生物界「化學臭氣彈」般的揮發性物質；示意圖。（法新社資料照）

    2025/07/19 12:55

    〔編譯陳成良／綜合報導〕蛇類最致命的武器，可能不是充滿毒液的利齒，而是牠們的後端。根據《紐約時報》報導，一篇發表於今年春天《自然科學》（The Science of Nature）期刊的最新研究揭示，蛇類能從其尾部腺體中，分泌出如同生物界「化學臭氣彈」般的揮發性物質，不僅能驅趕，甚至能直接殺死螞蟻。

    這項研究由美國農業部研究員范德米爾（Robert Vander Meer）與已故的史密森尼學會生物學家韋爾登（Paul Weldon）共同進行。他們將多種蛇類（如王蛇、眼鏡王蛇、響尾蛇等）的腺體分泌物樣本，加入水中，提供給圈養的入侵紅火蟻與木匠蟻。

    實驗結果顯示，大多數螞蟻會主動避開含有分泌物的液體。而一些不慎接觸到液體的火蟻，往往會迅速蜷縮、陷入昏迷狀態並最終死亡。范德米爾形容這是一個「非凡的事件」。賓州州立大學生物學家蘭基爾德（Tracy Langkilde）也認為此發現「非常合理」，尤其對常與螞蟻接觸的穴居蛇類更是如此。

    然而，並非所有學者都完全信服。多倫多大學博士後生態學家斯沃特沃特（Meredith Swartwout）認為，目前證據仍「有些可疑」，並提到她自己未發表的實驗中，並未觀察到幼蛇會分泌麝香。

    范德米爾推測，這種化學防禦能力，可能是在蛇類演化早期就已具備的古老特徵。目前，他正致力於從這些分泌物中，分離出能有效對抗火蟻的特定化合物。若能成功，未來或可開發成專門針對火蟻、更具生物針對性的新型天然殺蟲劑，應用於農業或居家環境，以應對入侵物種帶來的挑戰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播