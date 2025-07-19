美國男闖MRI室遭磁力吸入 疑金屬頸鍊繞頸致死

61歲男子近期陪同親友就醫時，疑因配戴金屬頸鍊違規闖入掃描室，當場被強力磁場吸入MRI機器，疑導致窒息或頸椎損傷，因傷重隔日宣告不治。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社資料照）

2025/07/19 10:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約州長島一處核磁共振（MRI）中心驚傳死亡事故，一名61歲男子近期陪同親友就醫時，疑因配戴金屬頸鍊違規闖入掃描室，當場被強力磁場吸入MRI機器，疑導致窒息或頸椎損傷，因傷重隔日宣告不治。

綜合外媒報導，納蘇郡警方表示，該名男子並非接受檢查的病患，而是於陪同1名親友於16日前往長島西伯里的「納蘇開放型核磁共振中心」（Nassau Open MRI）接受醫療掃描，不料當親友在MRI室內疑似因不適大聲呼救時，男子不顧現場醫護人員勸阻，衝入機房，結果身上配戴的大型金屬頸鍊瞬間遭磁力吸引，整個人被扯入機器中。

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男子當場發生嚴重的身體反應，被緊急送往北岸大學醫院救治，最終仍於17日傷重不治。警方已著手調查整起事故，並由兇殺組負責釐清死因，但目前尚未公布死者身分。

醫師推測，男子可能因金屬鍊纏繞頸部，導致窒息或頸椎損傷。北岸大學醫院影像部主任溫特費爾特（Charles Winterfeldt）指出，MRI磁力強大，任何金屬物品進入機房都會被「如飛彈般」吸入中心，風險極高。

北岸大學醫院醫師蘇德（Dr. Payal Sud）強調，MRI檢查雖常見，但安全守則必須嚴格遵守，「否則後果可能是災難性的」。

北岸大學表示，核磁共振掃描機在帶著氧氣罐、坐輪椅或甚至戴著金屬飾品的人周圍尤其危險，患者在接受掃描前必須移除所有金屬和電器物品。

61歲男子近期陪同親友就醫時，疑因配戴金屬頸鍊違規闖入掃描室，當場被強力磁場吸入MRI機器，疑導致窒息或頸椎損傷，因傷重隔日宣告不治。（圖擷自「@nypost」X）

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