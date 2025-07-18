環島機車男不知「惹火燒身」！ 警車鳴笛提醒 協助撲滅背包火勢

包包垂到排氣管被引燃，警方協助滅火。（警方提供）

2025/07/18 12:14

〔記者劉人瑋／台東報導〕黃姓男子騎機車環島，騎到台東長濱鄉時，渾然不知自己一把火上身，背包正在冒火，後方的警車見狀鳴笛將他攔下，協助滅火，火勢迅速撲滅後，騎士並無受傷，僅有部分隨身衣物與證件受損，所幸未釀成重大損失。

台東警察局成功分局表示，長濱鄉台11線省道96公里處昨天發生一起機車雜物火警案件，寧埔派出所警員於巡邏勤務途中，機警發現行駛中機車行李起火，隨即主動上前協助滅火處置，避免災情擴大，成功守護用路人生命財產安全。

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警方表示，寧埔所警員陳逸諭、林昆達駕駛巡邏車自勤務返所途中，於台11線96公里處發現一名由南往北騎乘普通重型機車的黃姓男子背包起火，立即鳴笛示意其停車並協助撲滅火勢，使用瓶裝水緊急灌救，所幸火勢及時控制，未造成傷亡。

經了解，該名男子正在騎車環島旅行途中，背包疑似因緊貼排氣管導致高溫引燃。員警除提醒其日後務必注意裝備放置安全，該名男子對警方熱心協助深表感謝。

包包垂到排氣管被引燃，警方協助滅火。（警方提供）

包包垂到排氣管被引燃，警方協助滅火。（警方提供）

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