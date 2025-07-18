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    現代真人版古墓派？俄羅斯母女3人竟隱居印度洞穴

    印度卡納塔卡邦警方於7月9日，在一處偏遠的森林洞穴中，找到了40歲的俄羅斯籍女子妮娜．庫蒂娜（Nina Kutina）。庫蒂娜與其兩名年幼的女兒已在洞穴中生活超過一週，她稱其「平靜的生活」因警方的到來而「被摧毀」。（美聯社）

    印度卡納塔卡邦警方於7月9日，在一處偏遠的森林洞穴中，找到了40歲的俄羅斯籍女子妮娜．庫蒂娜（Nina Kutina）。庫蒂娜與其兩名年幼的女兒已在洞穴中生活超過一週，她稱其「平靜的生活」因警方的到來而「被摧毀」。（美聯社）

    2025/07/18 14:40

    〔編譯陳成良／綜合報導〕印度南部卡納塔卡邦（Karnataka）的警方16日表示，他們在一處偏遠的森林洞穴中，發現了一位俄羅斯籍女子與她的兩名年幼女兒，3人已在該處過著與世隔絕的生活超過一週。

    根據美聯社報導，這起事件發生於7月9日。警方在羅摩提爾塔山（Ramatirtha Hill）一處熱門旅遊景點進行例行巡邏時，意外發現了這家人。這位40歲的女子名叫妮娜．庫蒂娜（Nina Kutina），與她同住的是六歲與四歲的女兒。

    警方表示，庫蒂娜在洞穴中以燭光冥想度日，並告訴調查人員，她「有興趣待在森林裡敬拜神」。警方也在洞穴的內壁上，發現了印度教神明的圖像，洞口則掛著用紅色紗麗製成的臨時窗簾。警方發言人斯里達爾（Sridhar S.R.）說：「是她對冒險的熱愛，將她帶到這裡。」

    據庫蒂娜向警方透露，她先前曾在印度南部的濱海旅遊勝地果亞（Goa），擔任俄語家教。在被警方發現後，她在一則傳給朋友的訊息中寫道：「我們在洞穴中的平靜生活已經結束了，我們的洞穴家園被毀了。」

    由於庫蒂娜的簽證已經過期，警方表示正在採取步驟將其遣返俄羅斯。目前，她與兩個女兒已被安置在附近一處收容非法居留外國人的設施中。俄羅斯駐新德里大使館對此事暫無回應。

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