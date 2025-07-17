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    81顆牙齒塞滿嘴！巴西女童超罕見X光照曝光

    醫師透過X光檢查發現異常，多顆牙齒深藏牙床。（圖擷取自X@Rainmaker1973）

    醫師透過X光檢查發現異常，多顆牙齒深藏牙床。（圖擷取自X@Rainmaker1973）

    2025/07/17 19:41

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕人類身體結構的變異，有時比想像更離奇。」一名年僅11歲的巴西女童，日前因乳牙未脫落就醫，沒想到X光檢查竟發現其口腔內多達81顆牙齒，遠超正常人類牙齒數量，引發當地醫界高度關注。

    根據《朝鮮日報》報導，住在巴西的女童原本只計畫拔除上排乳牙，醫師檢查後並無異狀，但進一步X光檢查卻驚人發現，她口中竟同時擁有18顆乳牙與32顆恆牙，還塞滿超過30顆異常牙齒，這類稱為「多生牙」的現象在臨床上極為罕見。

    研究團隊指出，這個案例由巴西米納斯吉拉斯州胡伊斯迪福拉聯邦大學（Federal University of Juiz de Fora）確認，相關結果已刊登於《美國齒顎矯正暨齒顏矯形學期刊》。女童經檢測後，並無罹患常見造成多生牙的遺傳疾病，如鎖骨顱骨發育不全、加德納氏症候群或唇顎裂等，唯染色體檢查顯示其第9對染色體部分片段呈現「倒置」異常，但是否與異常牙齒有關，研究人員尚無定論。

    醫師指出，多生牙可能深埋齒槽內或與正常牙齒形狀近似，診斷難度高且拔除風險大，若未妥善治療恐造成齒槽骨損傷。為此，院方已集結矯正、口腔顎面外科、牙周與贗復等多專科，擬定長期治療計畫。

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