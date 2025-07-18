科學家糗了！史上第一屁曝光 打破「樹懶不放屁」迷思

一隻霍氏兩趾樹懶（Hoffman's two-toed sloth）寶寶。科學家過去一直認為樹懶是唯一不放屁的哺乳動物，但近期的一段影片，加上獸醫的長期觀察，證實了這些外表呆萌的生物，其實是「超級產氣大戶」。（圖：Andrés S. Bräutigam）

2025/07/18 11:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕多年來，科學家們一直認為樹懶是唯一不放屁的哺乳動物，牠們會將腸道產生的甲烷重新吸收到血液中，再從嘴巴呼出。然而，這個長期以來的「科學迷思」，現在被一段影片徹底打破了。

根據科學網站《Live Science》報導，動物學家庫克（Lucy Cooke）與野生動物獸醫布勞提岡（Andrés Sáenz Bräutigam）15日在社群媒體上，分享了一段霍氏兩趾樹懶（Hoffman's two-toed sloth）寶寶在水桶中「排氣」的影片。庫克在貼文中寫道：「是的，樹懶會放屁。而我可能剛見證了史上第一個被記錄下來的案例。」

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這個「樹懶不放屁」的觀念，因2017年出版的科普書籍《牠會放屁嗎？》（Does it Fart?）而廣為人知。但布勞提岡獸醫以其在哥斯大黎加救援中心超過10年的樹懶研究經驗指出，事實恰恰相反，樹懶其實是「超級產氣大戶」。

布勞提岡解釋：「樹懶是大型發酵者，也是地球上最大的甲烷製造者之一。」牠們的腸道氣體多到甚至會干擾X光與超音波的檢查，還能利用胃裡的氣體幫助自己在水中漂浮。牠們強韌的食道使其無法打嗝或嘔吐，因此所有氣體都需要另尋出口。

在野外，樹懶以樹葉為主食，但在圈養環境中，牠們常被餵食更容易消化的蔬菜，這反而會讓其腸道細菌「開派對」，產生更多氣體。布勞提岡說，讓樹懶泡個溫水浴，有助於刺激牠們「辦正事」，並把所有氣體釋放出來。至於樹懶的屁聞起來如何？他形容是「無聲但致命」。

這項有趣的發現提醒我們，對於這些行動緩慢的奇特生物，人類的了解依然有限。

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